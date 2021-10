Dla większości krajowych indeksów poniedziałkowa sesja rozpoczęła się kontynuacją zeszłotygodniowych wzrostów. WIG oraz WIG20 rosły trzecią sesję z rzędu, a mWIG40 zwyżkował już dziewiątą. Kłopoty z przebiciem poziomu odniesienia miał sWIG80, jednak ten także zakończył dzień na plusie trzeci raz z rzędu.

Wzrosty na WIG oraz WIG20 przez większość dnia stabilizowały się ok. 1 proc. powyżej kreski, jednak po dołączeniu do handlu inwestorów z USA wyraźnie przybrały na sile. Ostatecznie WIG20 zyskał 1,92 proc. do 2.457,36 pkt. Zamykając notowania na poziomie śróddziennego maksimum pokonał wrześniowy szczyt hossy i znalazł się najwyżej od 5 lutego 2018 r.

WIG zyskał 1,54 proc. do 74.459,90 pkt. i poprawił piątkowy historyczny rekord o ponad tysiąc pkt.

mWIG40 poszedł w górę o 0,91 proc. do 5.583,6 pkt., dzięki czemu do pokonania szczytów z 2007 r. brakuje już tylko ok. 150 pkt.

sWIG80 wzrósł o 0,23 proc. do 21.708,71 pkt. Do nowego maksimum zabrakło niecałe 30 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW krajowe indeksy znajdowały się w europejskiej czołówce. Za nimi po nieco więcej niż 1 proc. rosły jedynie indeksy w Turcji i Rosji. Niemiecki DAX odrobił część porannych strat i był 0,1 proc. na minusie, a w USA Nasdaq i S&P 500 zwyżkowały po 0,4 proc.

Poniedziałkowa sesja na GPW była ósmą z rzędu, na której obroty na krajowym rynku akcji przekroczyły 1 mld zł. Tym razem wyniosły nieco ponad 1,5 mld zł, z czego 1.145 mln zł przypadło na największe spółki. Inwestorzy skupili się na walorach KGHM (193 mln zł), a także PKO BP, PZU, Orlenu i KGHM, gdzie obroty na każdej z nich przekroczył 100 mln zł.

W ujęciu sektorowym po ok. 1 proc. traciły leki i telekomy, a 0,5 proc. w dół poszły spółki spożywcze.

Pozostałe indeksy branżowe rosły, w tym najmocniej górnictwo - o 7,1 proc.

Sektor paliwowy zyskał 2,7 proc., media urosły o 2,6 proc., energetyka o 2 proc., a banki o 1,5 proc.

Po tym, jak analitycy Citi podnieśli rekomendację do "kupuj" dla KGHM, notowania spółki miedziowej wzrosły o 7,2 proc. do 164,8 zł, przy cenach surowca zwyżkujących o ok. 2 proc.

Kurs JSW poszedł w górę o blisko 6 proc. Za jednym zamachem wymazał dwudniową korektę i poprawił dwuletnie maksimum do 58,24 zł.

Ponad dwuletni szczyt poprawił Orlen - wrósł o 4 proc. do 87,44 zł. Lotos poszedł w górę o 2,1 proc.

Początkowo banki rosły o nieco ponad 0,5 proc. jednak wzrosty sektora przybrały na sile. Po publikacji wypowiedzi członka RPP Eugeniusza Gatnara. dopuszczającej możliwość kolejnej podwyżki stóp procentowych już w listopadzie inwestorzy zaczęli wyceniać taki scenariusz.

Ostatecznie Santander wzrósł o blisko 3 proc. do 351 zł - najwyżej od dwóch lat, Pekao o 2 proc. - najwyżej od 3 lat.

W podobnym tempie zwyżkowało PKO BP, które na poziomie 47,88 zł za akcję zdołało przebić szczyt z 2018 r. i znalazło się najwyżej od 13 lat.

Historyczny szczyt poprawiło z kolei Dino - poszło w górę o 1,7 proc. do 354,8 zł.

W WIG20 traciło tylko 5 spółek. Asseco i CCC poszły w dół po 0,5 proc., a Orange, Cyfrowy i Allegro po niecałe 1 proc.

Kurs Allegro wyraźnie tracił w ostatnich dniach, jednak piątkowa sesja wiązała się z blisko 7 proc. odbiciem po informacji, że spółka przejmuje firmę kurierską. Choć poniedziałkowa sesja rozpoczęła się pozytywnie, to w ciągu dnia podano, że Allegro Pay ma umowę sprzedaży wierzytelności z Aion Bankiem, a saldo niespłaconych wierzytelności może sięgnąć 2 mld zł.

W mWIG40 najmocniej zwyżkował LiveChat Software. Na wykresie od początku października trwa odbicie po blisko trzymiesięcznej korekcie.

Po ok. 4 proc. rosły Enea, Eurocash i PKP Cargo. Enea poprawiła 2-letnie maksimum do 10,3 zł.

Wirtualna Polska poszła w górę o 3 proc. zanotowała nowy rekord na poziomie 148 zł za akcję.

Z kolei przy najwyższych obrotach w indeksie (43 mln zł) 5 proc. stracił Mabion, który na poprzednich dwóch sesjach rósł w dwucyfrowym tempie.

W sWIG80 przez większość dnia panowała niższa zmienność niż w poprzednich dniach, jednak wróciła ona pod koniec notowań. Na zamknięciu Serinus Energy poszedł w górę o blisko 10 proc., a Bogdanka o 8,5 proc. Cormay notowany był 8 proc. wyżej.

Na szerokim rynku uwagę inwestorów od rana przyciągał Bumech, który zawarł przedwstępną umowę kupna 100 proc. udziałów czarnogórskiej spółki Uniprom mającej koncesję na wydobycie boksytu. Cena sprzedaży ma wynieść 10,3 mln euro. Na koniec dnia kurs zwyżkował o 29 proc. przy 22 mln zł obrotów.

Przecena dotknęła z kolei akcje Groclinu (spadek o ok. 17 proc.), które w końcówce ubiegłego tygodnia intensywnie rosły po informacji o podpisaniu przez spółkę listu intencyjnego w sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100 proc. udziałów we wrocławskiej spółce z segmentu e-commerce CountMe.