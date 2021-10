Środa przyniosła spadki głównych indeksów GPW po tym, jak we wtorek WIG znalazł się na najwyższym poziomie w historii, a WIG20 zakończył sesję na 3-letnim maksimum. Najmocniej ucierpiały duże spółki - WIG20 zniżkował 0,83 proc. Mimo spadkowej sesji najwyżej w historii zamknęły notowania akcje Dino Polska, po zwyżce o 2,1 proc. do 370,3 zł. Według analityka BM mBanku Kamila Jarosa WIG20 powinien kontynuować trend wzrostowy i dotrzeć przynajmniej do poziomu 2,6 tys. pkt.

"Skala spadku nie była duża, biorąc pod uwagę wcześniejsze wzrosty. Nic nie wskazuje na to, żeby trend wzrostowy został zakończony. Naprawdę poważną barierą dla WIG20 może być poziom 2,6 tys. pkt. Wydaje się, że dopiero na tym poziomie może pojawić się poważniejsza podaż akcji" - powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku Kamil Jaros. Reklama Po rozpoczęciu sesji na poziomie 2.471 pkt., zbliżonym do poprzedniego zamknięcia, przez cały dzień WIG20 tracił na wartości. Dzienne maksimum (2.474 pkt.) indeks zanotował w pierwszych minutach sesji, a na najniższym w środę poziomie (2.439 pkt.) znalazł się na godzinę przed końcem notowań. Ostatecznie indeks największych spółek stracił na wartości 0,83 proc. i zamknął sesję na 2.451,89 pkt. WIG20 zakończył serię czterech wzrostowych sesji z rzędu. WIG zniżkował w środę o 0,61 proc. do 74.282,98 pkt., mWIG40 spadł o 0,07 proc. do 5.570,04 pkt., a sWIG80 zakończył notowania na 21.616,97 pkt., po spadku o 0,32 proc. Po tym jak w ostatnich dniach warszawskie indeksy należały do najmocniejszych w Europie (wspólnie z innymi emerging markets z naszego regionu), w środę zachowywały się relatywnie słabiej. Kiedy kończyła się sesja w Warszawie, niemiecki DAX zwyżkował 0,7 proc. Indeksy w USA rozpoczęły sesję niejednoznacznie: S&P 500 zniżkował ok. 17. o 0,1 proc., a Nasdaq Composite rósł 0,3 proc. "Za kontynuacją wzrostów na GPW przemawia mocne zachowanie WIG20 na tle głównych rynków. DAX wyrównał historyczny rekord na przełomie sierpnia i września i od tamtego czasu znajduje się w korekcie. WIG20 w tym czasie ustanawiał kolejne wieloletnie maksima" - ocenił Kamil Jaros. Z 15 indeksów branżowych 8 zakończyło sesję na plusie. Liderami wzrostów były WIG-Informatyka (+2,8 proc.) i WIG-Odzież (+2,1 proc.). Największego spadku - o 2,1 proc. - doświadczył WIG-Banki. Indeks zakończył serię ośmiu z rzędu wzrostowych sesji, po której znalazł się na najwyższym poziomie od ponad 3 lat. Obroty akcjami na GPW wyniosły niemal 2 mld zł, z czego 1,65 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów było Allegro (464,6 mln zł), które wyprzedziło pod tym względem PZU (287,7 mln zł). Liderem spadków w WIG20 ponownie było Allegro. Po zniżce o 6,4 proc. we wtorek, wczoraj notowania obniżyły się o 5,5 proc. do 51,50 zł. Kurs akcji jest niecałe 50 groszy wyższy od historycznego minimum z maja tego roku. Dwa ostatnie mocne spadki kursu związane są z informacją o promocji konkurencyjnego wobec Allegro Amazona. Z poziomu wieloletnich maksimów zniżkowały w środę notowania banków z WIG20. Kursy akcji PKO BP, Pekao i Santander BP spadły o 2,0-2,9 proc. Najmocniej w WIG20 zwyżkowały akcje Asseco Poland - kurs akcji poszedł w górę 4,7 proc. do 97,40 zł, po raz kolejny poprawiając ponad 20-letnie maksimum. Historyczne maksimum poprawiły akcje Dino Polska, po wzroście o 2,1 proc. do 370,30 zł. CD Projekt notowany był najwyżej od 6 miesięcy. Kurs akcji zwyżkował o 2,4 proc. do 208,85 zł. Korekta nie ominęła także banków wchodzących w skład mWIG40 - liderem spadków w indeksie był Alior, przeceniony o 4,2 proc. do 51,1 zł. Liderem obrotów w indeksie był Ten Square Games, który po gwałtownej przecenie we wtorek (-19,9 proc.), w środę wyhamował spadki (-0,8 proc.). Obroty akcjami wyniosły 26,3 mln zł. Największy wzrost zanotowały akcje PlayWay (+3,5 proc.), a notowania DataWalk, Polenergii, Ciechu, Livechatu i Kruka podrożały po ponad 2 proc. W sWIG80 uwagę zwraca zniżka o 3,7 proc. do 3,145 zł notowań akcji Boryszewa. Spółka poinformowała, że firmy z Grupy ICOS, pośrednio zależne od Boryszewa, zgłoszą do właściwych sądów wnioski w sprawie ogłoszenia upadłości. Boryszew planuje dokonać odpisu wartości udzielonych pożyczek w kwocie ok. 87,3 mln zł, które obciążą jednostkowy wynik spółki w 2021 r. Na szerokim rynku o 12,4 proc. wzrosły notowania Mediacap - po informacji o potencjalnym wezwaniu. Mediacap poinformował, że porozumienie akcjonariuszy ogłosi wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji spółki, przy czym nie podjęto jeszcze decyzji ws. ceny.