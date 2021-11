"Jeżeli chodzi o gotowość operacyjną, to mamy w tej chwili uruchomione testy, które są bardzo ważne, bo chodzi o przetestowanie całego łańcucha, czy wszystko w danym ogniwie dobrze działa. One zakończą się w przyszłym tygodniu o zobaczymy jakie będą rezultaty. Od naszej strony jako GPW to jesteśmy na ostatnim etapie przygotowań. I tak, jak komunikowałam wcześniej, zakładamy, że do końca listopada osiągniemy pełną gotowość w tym zakresie" - powiedziała Olszewska podczas wideokonferencji.

Reklama

Dodała, że projekt jest wielowątkowy i realizowany z partnerami zewnętrznymi m.in. z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), z którym prowadzone są konsultacje w zakresie legislacyjnym.

"Druga rzecz to współpracujemy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW), gdyż potrzebna jest jedna zmiana w regulaminie w KDPW ona jest procedowana, wszystko zostało przygotowane i jest tam pewien tryb czasowy, ale jesteśmy dobrej myśli, że ona zostanie zatwierdzona w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku" - powiedziała Olszewska.

Podkreśliła, że GPW ma podpisane memorandum z prowadzającym animatorem rynku, a drugie memorandum jest w drodze.

"Możemy się więc spodziewać, że będą to wkrótce dwa podmioty o charakterze wprowadzającego animatora rynku. Nadal uważamy że istnieje możliwość pojawienia się pierwszych spółek w tym roku, ale niemniej ze względu na uwarunkowania, które są niezależne od nas to może to być koniec roku lub początek przyszłego roku. Niemniej chcę podkreślić, że jesteśmy na ostatniej prostej, jeżeli chodzi o ten projekt" - podsumowała Olszewska.

We wrześniu Olszewska informowała m.in., że akcje będą pochodziły od spółek pochodzących z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, a liczba akcji będzie narastała stopniowo. Zapewniła wtedy, że GPW nie obawia się "kanibalizacji" obrotu na rynku akcji w związku z wprowadzeniem GlobalConnect.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.