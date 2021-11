Reklama

"Ostatni kwartał tego roku rozpoczęliśmy od bardzo mocnych wyników. Październik wyróżnia się na tle wszystkich miesięcy tego roku pod względem wygenerowanych przychodów i obsłużonych podróżnych. W październiku liczba obsłużonych podróżnych różni się o 17%, jeśli porównać ją do analogicznego miesiąca w 2019 roku, a wygenerowane przychody tylko o 12% od wyników, które osiągnęliśmy w październiku 2019 roku. Początek ostatniego kwartału tego roku wyróżnia się również rosnącą liczbą sprzedaży wczesnych rezerwacji. Rynek turystyczny stopniowo wraca do zwyczajowego planowania wakacji z wyprzedzeniem, a sprzedaż last minute spada. Ludzie planują swoje przyszłe wyjazdy na sezon zimowy, wzrasta również liczba zapytań na letnie wakacje 2022 roku. Kolejna pozytywna wiadomość - w październiku na rynek wracają kierunki dalekodystansowe. Od początku pandemii wszystkie kierunki dalekodystansowe były zamknięte, a w październiku nasza pierwsza grupa podróżnych wyjechała na wakacje do meksykańskich kurortów" - powiedziała szefowa grupy Novaturas Audrone Keinyte, cytowana w komunikacie.

W październiku spółka zwiększyła swój program zimowego sezonu urlopowego. Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku, grupa dodała dodatkowe programy lotów do kurortów narciarskich we Francji i Włoszech na wyloty w lutym i marcu. Madera została również włączona do portfolio kierunków zimowego wypoczynku na rynku litewskim. Cotygodniowe loty z Wilna na portugalską wyspę będą obsługiwane przez cały sezon zimowy do maja 2022 roku, podkreślono.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.

(ISBnews)