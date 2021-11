Reklama

W dokumencie zawarte zostały 3 główne obszary zainteresowań - Robyg dla Planety, Robyg dla Ludzi i Robyg dla Odpowiedzialnego Biznesu. W ramach tych filarów firma deklaruje realizację 10 celów zrównoważonego rozwoju rzecz środowiska i klimatu, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Wszystkim 3 obszarom przypisane zostały konkretne i w pełni mierzalne działania, podano.

"Podjęty przez Robyg wysiłek na rzecz przygotowania i realizacji strategii ESG jest jasną deklaracją gotowości spółki do współtworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata i stanowi istotny element biznesowej strategii firmy. [...] Przyjęta przez Robyg strategia ESG systematyzuje nasze dotychczasowe aktywności, ale też określa konkretne kierunki i mierzalne cele na przyszłość. Przez jej realizację zamierzamy stać się m.in. liderem we wprowadzaniu polityki bioróżnorodności i polityki wodnej do wszystkich projektów mieszkaniowych spółki. Chroniąc zasoby naturalne i dbając o nie, chcemy zwiększać popularność zrównoważonego stylu życia i zmniejszać tym samym nasz ślad węglowy. W wymiarze społecznym mamy ambicję, aby w sektorze budowlanym stać się pracodawcą pierwszego wyboru, który przyciąga i rozwija swoich pracowników. Do końca kwietnia 2022 r. planujemy również opublikować pierwszy raport Robyg ESG w standardzie GRI (Core)" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)