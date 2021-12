Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 0,30 proc. i wyniósł 35.544,18 pkt.

Reklama

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,75 proc. i wyniósł 4.634,09 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował 1,14 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.237,64 pkt.

Fed utrzymał w środę główną stopę procentową w USA w przedziale 0-0,25 proc. i ogłosił przyspieszenie redukcji skupu aktywów do 30 mld USD od stycznia. Fed prognozuje, że w 2022 roku dojdzie do co najmniej trzech podwyżek stóp procentowych w USA.

Zdaniem analityków, rynek przywitał decyzje Fed z ulgą, ponieważ zakończony został tym samym długi okres niepewności, a po drugie - część ekonomistów spodziewała się bardziej agresywnych ruchów ze strony Rezerwy Federalnej.

"Zobaczyliśmy jak wysoko stopy procentowe mogą pójść w górę i jak szybko się to wydarzy. Niepewność znika z rynków. Z perspektywy akcji, inwestorzy muszą się teraz skupić na wynikach, marżach i wzroście" - powiedział Jim Caron, główny strateg w zespole Morgan Stanley Investment Management.

"To rodzaj ulgi dla rynków akcji, które spodziewały się, że decyzje będą dużo bardziej agresywne. Tak przynajmniej część z nas się obawiała" - dodał.

W komunikacie po posiedzeniu Rezerwy Federalnej podkreślono, że Fed dąży do "osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji w USA na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie".

"Aby osiągnąć wyznaczone cele, Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 0,0 do 0,25 procent. W sytuacji, gdy inflacja od jakiegoś czasu przekracza 2 proc., Komitet uważa, że celowe będzie utrzymanie tego przedziału docelowego do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną poziomy zgodne z ocenami Komitetu dotyczącymi maksymalnego zatrudnienia" - napisano w oświadczeniu.

"Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował oddziaływanie napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (...) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych" - dodano.

Ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed przyspieszy do 30 mld USD miesięcznie.

"W świetle rozwoju presji inflacyjnej i dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy, Komitet zdecydował o zmniejszeniu miesięcznego tempa zakupów aktywów netto o 20 mld USD w przypadku papierów skarbowych i 10 mld USD w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencyjną. Od stycznia Komitet zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 40 mld USD miesięcznie, a agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 20 mld USD miesięcznie" - napisano.

Redukcja skupu aktywów będzie prowadzona w sposób elastyczny.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W grudniu 12 na 18 członków FOMC przewiduje w USA trzy podwyżki stóp proc. lub więcej w 2022 r. Fed prognozuje trzy podwyżki stóp w 2023 r. i dwie kolejne do końca 2024 r.

W poprzedniej projekcji spodziewano się możliwości rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp proc. We wrześniu 9 na 18 członków FOMC było za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozował cztery podwyżki stóp do końca 2023 r. i siedem podwyżek do końca 2024 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w grudniu 2,5 proc.

Europejski Bank Centralny i Bank Anglii wydadzą swoje decyzje w czwartek, a Bank Japonii w piątek.

Ze spółek akcje Apple rosły ponad 2 proc. Również inni giganci technologiczni zyskiwali na wartości - w górę szły notowania m.in. Netfliksa i Microsoft.

Rosły też akcje spółek defensywnych, w tych z branży ochrony zdrowia: UnitedHealth i Amgen.

Vir Biotechnology zyskał 15 proc. Producent leków ogłosił dalsze dane pokazujące, że jego metoda leczenia Covid-19 – opracowana we współpracy z GlaxoSmithKline – jest skuteczna przeciwko wariantowi Omikron.

Eli Lilly rósł o 7,5 proc. Producent leków podniósł prognozę zysków i przychodów na 2022 rok przed środowym spotkaniem z inwestorami.

W dół szły spółki paliwowe - Occidental Petroleum tracił 4,5 proc., a Chevron 2 proc.

Sprzedaż detaliczna w USA w listopadzie wzrosła o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,8 proc. Miesiąc wcześniej sprzedaż detaliczna w USA wzrosła o 1,8 proc. w ujęciu mdm, po korekcie z +1,7 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w grudniu wzrósł do 31,9 pkt. z 30,9 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 25 pkt.

Kongres USA zagłosował w nocy z wtorku na środę za podniesieniem limitu zadłużenia państwa o 2,5 bln dolarów, tuż przed szacowaną datą potencjalnego bankructwa. Podniesienie limitu pozwoli na zapewnienie budżetowi środków prawdopodobnie do 2023 r.

W wyniku działań Kongresu nowy limit zadłużenia wynosi 31,4 bln dolarów. Nowy limit Izba Reprezentantów przyjęła stosunkiem głosów 221 do 209. Wcześniej za podniesienie limitu zadłużenia państwa opowiedział się Senat. Było to już drugie podniesienie limitu w tym roku.

Głosowania w Senacie i Izbie Reprezentantów oddaliły widmo bankructwa USA - przynajmniej do 2023, czyli okresu po wyborach parlamentarnych w listopadzie 2022 r.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.731 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 116.891 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 50,11 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 798.713.