"Patrząc na dzisiejsze zachowanie warszawskiej giełdy dochodzę do przekonania, że najbliższe sesje powinny przynieść kontynuacje wzrostów, na co między innymi wpływa dobra atmosfera na rynkach bazowych, ale również skala przecen poszczególnych spółek z ostatnich tygodni, które obecnie mają co odrabiać. Pewnym mankamentem ostatniej poprawy koniunktury na naszym parkiecie są stosunkowo niskie obroty, które dopiero na dzisiejszej sesji w niewielkim stopniu przekroczyły 1 mld zł. Biorąc jednak pod uwagę ogół czynników, podtrzymuję swoje zdanie, że czaka nas kilka wzrostowych sesji” - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Reklama

"Sektorem, na który zwracam uwagę są banki, gdzie dobry sentyment powinny wspierać rynkowe oczekiwania dotyczące kolejnych podwyżek stóp procentowych, a najbliższe opory dla indeksu WIG Banki znajdują się dopiero ok. 200 pkt. powyżej dzisiejszego zamknięcia. Jeśli chodzi o WIG20, to najbliższym celem dla tego indeksu powinna być strefa 2.300-2.350 pkt." - dodał analityk.

WIG20 zakończył wtorkowe notowania wzrostem o 1,18 proc. do 2.252,43 pkt., a WIG zwyżkował o 0,95 proc. do 68.737,48 pkt.

Rosły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 dzięki dobrej drugiej części sesji zyskał 0,54 proc. do 19.559,71 pkt., a mWIG40 zamknął wtorkową sesję 0,6 proc. na plusie, na poziomie 5.264,76 pkt.

W momencie zamknięcia wtorkowych notowań krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje.

W tym okresie DAX zyskiwał 0,76 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,50 proc., testując historyczne maksima. W Wielkiej Brytanii we wtorek giełda nie pracowała.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały mieszane nastroje. Nasdaq Comp. tracił 0,12 proc., S&P 500 zyskiwał 0,13 proc., a DJI rósł o 0,43 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 10 z 14 indeksów. Najmocniej urósł WIG Leki (2,68 proc.), WIG Spożywczy (2,26 proc.) oraz WIG Energetyka (2,06 proc.).

Wśród zniżkujących sektorów najbardziej straciły spółki z branży motoryzacyjnej (-2,21 proc.), informatycznej (-0,57 proc.) oraz spółki z sektora gier (-0,5 proc.).

Spośród spółek z WIG20 przez całą sesję popyt był aktywny na akcjach Orange Polska, które ostatecznie zamknęły się o 5,07 proc. powyżej poniedziałkowego zamknięcia, a ich kurs zbliża się do listopadowego szczytu. Mocną sesję odnotował również Tauron, który zyskał 4,23 proc. przy obrotach przekraczających 15 mln zł. Akcje PGE urosły natomiast 2,46 proc. do 7,91 zł.

Wyraźnie zyskał reprezentowany w WIG20 sektor finansowy. Najmocniej urosły akcje Pekao (2,86 proc.), PZU zyskało 2,18 proc., a wzrosty PKO BP i Santander Bank Polska przekroczyły 1,6 proc.

Słabo od początku sesji zachowywało się Allegro oraz CD Projekt i słabość ta utrzymała się do końca wtorkowych notowań. Na zamknięciu CD Projekt stracił 2,45 proc. do 109,5 zł, a Allegro zniżkowało o 1,56 proc. do 39,77 zł.

Z WIG20 straciły jeszcze tylko trzy spółki (Asseco Poland, Mercator oraz LPP), jednak zniżki te nie przekroczyły 1 proc.

W mWIG40 największe wzrosty odnotował Mabion, który przy dużych obrotach, przekraczających 29,8 mln zł (największe wśród spółek z tego segmentu rynku) zyskał 8,14 proc. Akcje te odbiły po pięciu spadkowych sesjach z rzędu, w czasie których straciły na wartości ok. 25 proc.

Zwyżki z pierwszych godzin notowań utrzymały lub powiększyły Develia, której akcje urosły o 5,43 proc., Neuca – wzrost o 5,22 proc., Famur (+4,72 proc.) oraz Biomed Lublin (+4,53 proc.).

Zyskały również wchodzące w skład mWIG40 banki, z których najmocniej urósł Bank Millennium (3,5 proc.) oraz ING Bank Śląski (2,43 proc.).

Głównie dzięki słabej drugiej części sesji, o 4,41 proc. spadły akcje Kruka, przy sporych, sięgających 15,9 mln zł obrotach, a ich kurs zbliżył się do dolnego ograniczenia budującej się od pierwszych sesji grudnia konsolidacji.

Po wzrostowym otwarciu i ustanowieniu historycznych maksimów, w drugiej części sesji wyraźnie zniżkowały akcje Inter Cars, tracąc ostatecznie 2,95 proc. przy sięgających 2,2 mln zł obrotach.

W przedziale od 1,98 do 2,2 proc. zniżkowały akcje 11 Bit Studios oraz Comarchu, a zniżki z pierwszych godzin sesji utrzymała Amica, tracąc 1,95 proc.

Sporą zmienność notowali liderzy wzrostów spośród spółek wchodzących do sWIG80. Najwięcej w dwóch ostatnich godzinach sesji działo się na akcjach Trakcji, których wahania przekraczały 27 proc. Zamknięcie sesji było jednak nieco mniej okazałe, choć 8,62-proc. zwyżka była największą z tego segmentu rynku.

W czasie sesji wyraźnie ponad 10 proc. zyskiwał z kolei Bumech, jednak w końcówce notowań popyt nieco odpuścił, a akcje zakończyły sesję na 8,17-proc. plusie przy sporych, sięgających 8 mln zł, obrotach.

Mocno odbijały również przecenione akcje ML System, a ich kurs testował dolne ograniczenia średnioterminowej konsolidacji, z której wybił się dołem na ostatnich sesjach. Ostatecznie zamknęły one sesję na 5,2-proc. plusie , przy obrotach sięgających 6,1 mln zł.

Spośród outsiderów dzisiejszej sesji z segmentu małych spółek ponownie wyróżniał się Getin Noble Bank, którego akcje straciły 5,88 proc. przy przekraczających 3,3 mln zł obrotach.

Po spadku o 5,18 proc. nowe, historyczne minima ustanowiły natomiast akcje ONDE, zamykając sesję na poziomie 15,712 zł.

O 4,49 proc. zniżkowały z kolei akcje R22 i była to ich pierwsza wyraźnie spadkowa sesja po mocnych wzrostach z drugiej połowy grudnia br.