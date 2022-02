Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,17 proc. do 35 131,86 pkt. Przez cały styczeń indeks stracił 3,3 proc. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,89 proc. i wyniósł 4515,55 pkt. W ciągu całego miesiąca indeks stracił 5,2 proc. Nasdaq Composite zwyżkował 3,41 proc. i zamknął sesję na poziomie 14 239 pkt. Dzięki mocnym wzrostom w ciągu dwóch ostatnich dni indeks odrobił część strat od początku roku, ale i tak w styczniu zniżkował łącznie o 8,9 proc.

Inwestorzy monitorują wyniki finansowe spółek i analizują wskazówki spółek co do kolejnych kwartałów, chcąc ocenić ich odporność na notowane na świecie zakłócenia w łańcuchach dostaw i przestoje produkcyjne.

"To, co widzieliśmy na rynkach w styczniu, to rotacja inwestorów z sektora technologicznego do innych obszarów, takich jak m.in. przemysł i energetyka, gdzie oczekuje się większych zysków" - powiedział Bob Parker, ekonomista Quilvest Wealtht Management w wywiadzie dla Bloomberg TV.

Esty Dwek, dyrektor ds. inwestycji w Flowbank oceniła z kolei, że zyski spółek powinny pozostać wysokie przez cały ten rok.

"Zyski spółek powinny pozostać wysokie przez cały ten rok, ponieważ na świecie powinien utrzymać się wzrost gospodarczy, a to wesprze rynki akcji" - powiedziała Dwek.

"Najważniejsze w tym tygodniu będzie to, czy dolny przedział korekty został już osiągnięty, czy też dołek z zeszłego poniedziałku zostanie ponownie przetestowany i przekroczony. Im dłużej S&P utrzymuje się powyżej dołka z zeszłego poniedziałku lub przesuwa się jeszcze dalej w górę, tym większa szansa, że na rynki powróci spokój, a fundamenty mogą ponownie zacząć dominować nad emocjami napędzającymi rynek" – dodał Jim Paulsen, główny strateg inwestycyjny Leuthold Group.

Ze spółek Citrix Systems spadł o 3,5 proc. Według wielu doniesień medialnych Citrix jest bliski zawarcia umowy przejęcia przez podmioty prywatne za około 13 mld USD. W ramach umowy firma zajmująca się przetwarzaniem danych w chmurze zostałaby przejęta przez Vista Equity Partners i spółkę stowarzyszoną z Elliott Management za 104 USD za akcję.

Tesla szła w górę o 6,5 proc. Credit Suisse podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Notowania Netflixa zwyżkowały 7,5 proc. Citi podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

Akcje Beyond Meat szły w górę o 11 proc. Barclays podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "niedoważaj".

Spotify rósł o 9 proc. Firma streamingu audio podała, że podejmie kroki w celu rozwiązania kontrowersji wokół podcastu Joe Rogana, który został oskarżony o rozpowszechnianie dezinformacji o Covid-19. Spotify opublikował swoje zasady dotyczących treści na platformie i ogłosił utworzenie centrum informacji o koronawirusie.

Akcje serwisu streamingowego znajdują się jednak na najniższym poziomie od maja 2020 r., a w zeszłym tygodniu w wyniku ww. kontrowersji kapitalizacja rynkowa spółki zmniejszyła się o 2 mld USD.

Sezon wyników wchodzi w decydującą fazę - w tym tygodniu najważniejszymi raportami kwartalnymi będą Alphabet, Starbucks, Meta i Amazon. Według FactSet z jednej trzeciej spółek indeksu S&P 500, które opublikowały raporty za IV kw., 77 proc. przekroczyło oczekiwania dotyczące zysków za czwarty kwartał.