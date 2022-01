„Każde dalsze znaczące osłabienie na poziomie indeksów powinno być naszym zdaniem postrzegane jako okazja do zakupu” – napisali w środę stratedzy Goldman Sachs, na czele z Peterem Oppenheimerem. Tymczasem stratedzy Citi, w tym Robert Buckland, stwierdzili, że „gwałtowne osłabienie notowań akcji wzrostowych może spowolnić, gdy realne stopy zwrotu się ustabilizują”.

Wzrost rentowności obligacji, oczekiwania na zacieśnienie polityki monetarnej przez Rezerwę Federalną i groźby wojny na Ukrainie sprawiły, że rynek akcji ma trudny początek 2022 roku. Globalny indeks MSCI ACWI spadł w styczniu o około 7 proc., to najgorszy miesiąc od marca 2020 r. Tymczasem indeks S&P 500 ledwo uniknął korekty we wtorek, zamykając się na poziomie o ponad 9 proc. poniżej rekordu z początku stycznia.

Środowy raport strategów Citi odzwierciedla te nastroje: lista kontrolna rynku bessy, która uwzględnia różne czynniki fundamentalne i rynkowe, sugeruje kupowanie spadków.

Oczywiście nie wszystkie analizy są pozytywne. Stratedzy Barclays, kierowani przez Emmanuela Cau, napisali dziś w notce do klientów, że w przypadku funduszy inwestycyjnych i inwestorów detalicznych akcje są „bardzo przeważone”, więc możliwa jest redukcja ryzyka, jeśli pogorszą się fundamenty.

Jednak pozytywnych rekomendacji jest coraz więcej. Analitycyz Bank of America Corp. napisali we wtorek, że inwestorzy powinni „kupić pewne spadki” w USA, polecając akcje o mocnych fundamentach i mniej podatne na czynniki makroekonomiczne, w tym firmy chipowe Applied Materials Inc. i Broadcom Inc. Analitycy z Wells Fargo & Co. byli jednymi z pierwszych, którzy polecali kupowanie akcji, pisząc we wtorek, że „czas zainwestować nowe pieniądze”.