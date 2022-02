Reklama

"Bardzo cieszymy się z otwarcia nowego pola do współpracy między Esotiq&Henderson i Oponeo.pl. Sklep będzie multibrandem skupiającym asortyment wielu renomowanych marek. Będzie się charakteryzował bardzo dużym wyborem dostępnych produktów, niedostępnym w takiej ilości w żadnym konkurencyjnym sklepie. Sklep będzie oferował wyłącznie bieliznę oraz produkty okołobieliźniane (stroje plażowe, szlafroki, itp.) podkreślając specjalizację w tej dziedzinie, podczas gdy konkurencyjne sklepy oferują zdecydowanie szerszy asortyment, w którym bielizna jest jedynie dodatkiem" - powiedział prezes E&H Adam Skrzypek, cytowany w komunikacie.

"Dla Grupy Oponeo.pl to kolejny projekt e-commerce'owy wpisujący się w strategię dywersyfikacji biznesu. Oponeo.pl S.A. wniesie do nowej spółki swój know-how i odpowiadać będzie za pozyskiwanie ruchu do sklepu internetowego" - dodał prezes Dariusz Topolewski.

Strony zawarły dziś umowę inwestycyjną, na mocy której E&H obejmie 33% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Vosedo S.A. Partnerem w projekcie jest też Patronado Limited - większościowy akcjonariusz E&H. Wartość inwestycji Esotiq & Henderson w projekt Vosedo wyniesie 6 mln zł.

W ofercie sklepu znajdą się produkty wiodących marek bielizny, homewear, beachwear, kosmetyków, perfum, rajstop, skarpet i akcesoriów. Vosedo będzie operować w tradycyjnym modelu zakupu towaru od dostawców/ dystrybutorów oraz w formule dropshipping (przeniesienie procesu wysyłki towaru na dostawcę). Społka E&H zapewnia technologiczne wsparcie procesu poprzez udostępnienie narzędzi niezbędnych do integracji stanów magazynowych oraz realizacji zamówień. Partner odpowiada za obsługę procesów zgodnie z wytycznymi E&H.

"Synergiczne zaangażowanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zaufanie klientów zdobyte przez partnerów inwestycyjnych Vosedo w wieloletniej działalności e-commerce są solidną podstawą do stworzenia sklepu on-line o silnej pozycji konkurencyjnej na polskim i europejskim rynku" - zakończono w informacji.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)