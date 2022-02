"Wtorkowy handel na warszawskiej giełdzie rozpoczął się od potężnych luk spadkowych na głównych indeksach, jednak już w pierwszej godzinie handlu uaktywniła się strona popytowa, wyprowadzając notowania na poziom poniedziałkowego zamknięcia. Na tych poziomach indeksy spędziły większą część sesji. Dopiero optymistyczny początek sesji w USA dał impuls do kontynuacji wzrostów i ostatecznie WIG20 zakończył sesję na 1,54-proc. plusie" - powiedział PAP Biznes analityk DM BPS, Artur Wizner.

"Emocje związane z eskalacją napięcia na linii Rosja – Ukraina nieco opadły, jednak tak długo jak ryzyko geopolityczne będzie się utrzymywać o powrót na ścieżkę wzrostów będzie trudno" – dodał Wizner.

Zdaniem analityka związane jest to również z pokonaniem na poniedziałkowej sesji ważnych wsparć, które na WIG znajdowały się w okolicach 65.000 pkt., a na WIG20 na 2.100 pkt. Jego zdaniem poziomy te będą obecnie pełniły rolę oporów, a na rynku brak jest obecnie katalizatorów, które mogłyby być podstawą do większych wzrostów.

Analityk powiedział także, że najmocniej straty odrabiały duże, płynne spółki o mocnych fundamentach. Wizner wymienił w tym gronie JSW, której sprzyjają wysokie ceny węgla koksującego, oraz PGNiG, które po poniedziałkowej sesji opublikowało bardzo dobre wyniki za IV kwartał 2021 roku.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 1,54 proc. do 2.101,31 pkt., WIG zwyżkował o 1,22 proc. do 64.384,30 pkt., a mWIG40 zyskał 0,81 proc. do 4.903,24 pkt. Najmniej, o 0,3 proc. wzrósł sWIG80, który zamknął się na 18.850,54 pkt.

Obroty na szerokim rynku były podwyższone i wyniosły 1,364 mld zł, z czego 1,1 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały neutralne nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0,1 proc., a francuski CAC 40 rósł o 0,38 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 spadał o 0,32 proc.

Odwróciła się sytuacja na giełdzie w Rosji, gdzie po mocnych porannych spadkach, w momencie zamykania giełdy w Warszawie RTS zyskiwał 1,6 proc. przy podobnych wzrostach indeksu MOEX.

W momencie zamykania warszawskiego parkietu indeksy giełd amerykańskich zniżkowały. Nasdaq100 tracił 0,39 proc., S&P500 zniżkował o 0,43 proc., a DJI spadał o 0,73 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zyskało 11 z 14 indeksów. Najmocniej urosły WIG Paliwa (3,96 proc.), WIG Górnictwo (3,8 proc.) oraz WIG Motoryzacja (3,16 proc.)

Na minusach zamknęły się: WIG Odzież (-1,96 proc.), WIG Nieruchomości (-0,82 proc.) oraz WIG Budownictwo (-0,28 proc.).

W WIG20 pozycję lidera wzrostów z połowy sesji utrzymały akcje PGNiG, które wzrosły o 9,33 proc. do 5,626 zł przy 55 mln zł obrotu. Spółka podała, iż szacuje, że w czwartym kwartale 2021 roku zysk netto Grupy wzrósł do 3,09 mld zł z 1,3 mld zł przed rokiem. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się zysku na poziomie 2,57 mld zł.

Mocną drugą cześć sesji miały akcje JSW, które na zamknięciu zyskały 7,96 proc. do 45,18 zł. Drugi przedstawiciel branży górniczej w WIG20, KGHM zyskał 3,35 proc. do 157,55 zł. Jak podała KGHM w komunikacie, sprzedaż miedzi przez grupę KGHM w styczniu 2022 r. wyniosła 59 tys. ton, co stanowi wzrost rdr o 28 proc. Produkcja miedzi płatnej wyniosła z kolei 67,4 tys. ton i była wyższa rdr o 9 proc.

Po spadku w pierwszych minutach wtorkowego handlu poniżej 30 zł za akcję, kolejne godziny sesji na akcjach Allegro upłynęły pod znakiem dominacji popytu, a ich kurs zamknął się na 4,97 proc. plusie. Jak podało Allegro w komunikacie prasowym, spółka uruchamia anglojęzyczną wersję platformy allegro. pl i niedługo ruszy dedykowana domena allegro. com. Allegro opublikuje wyniki za IV kw. 2021 w najbliższy czwartek, 24 lutego 2022.

O ponad 3 proc. w WIG20 zyskały również akcje PGE, Mercatora oraz Orange Polska, a o 1,96 proc. wzrosły akcje CCC. Jak powiedział PAP Biznes Marcin Czyczerski, prezes CCC, grupa zakłada w kolejnych kwartałach spadek kosztów do przychodów, średnio w 2022 roku wskaźnik ten może wynieść 44-45 proc. Spółka zakłada też poprawę rentowności i widzi potencjał do dalszej poprawy marży brutto na sprzedaży.

W WIG20 na wartości straciły akcje tylko czterech spółek, z których najmocniej zniżkowało LPP, tracąc na zamknięciu 2,64 proc. O 1,38 proc. spadły akcje Dino, o 0,51 proc. straciło Asseco Poland, a na 0,14 proc. minusie zamknęły sesję akcje PKO BP.

W mWIG40 najmocniej zyskały akcje Enei (5,3 proc.), a na wyraźnych plusach zamknął się Inter Cars (4,71 proc.), PlayWay (4,59 proc.) oraz Mabion (4,43 proc.). O ponad 4 proc. zyskał również Famur (4,3 proc.), a jego kurs obronił średnioterminowe, znajdujące się w okolicach 2,5 zł za akcję minima.

Na 3,52-proc. plusie zakończyły sesję akcje Asbisu, przy 7,6 mln zł obrotu. Jak podała spółka w komunikacie prasowym, skonsolidowane przychody w styczniu 2022 roku wyniosły ok. 242 mln USD, co oznacza ok. 5 proc. wzrost rdr.

W tym segmencie rynku najmocniej straciły akcje Kruka (-5,39 proc.), Selvity (-3,39 proc.) oraz Huuuge (-3,38 proc.), a wymienione spółki były wśród liderów spadków również w połowie wtorkowej sesji.

Spośród małych, skupionych w sWIG80 spółek najmocniej zyskały akcje Bumechu (7,74 proc.), Creepy Jar (6,77 proc.), MCI (5,79 proc.) oraz Bogdanki (5,32 proc.).

Słabą sesję zanotowały zaś Oponeo .pl (-5,49 proc.), Forte (-3,03 proc.) oraz Pakabex, który stracił 2,63 proc. Oponeo.pl oraz Pakabex ustanowiły nowe średnioterminowe minima, a kurs Forte w czasie sesji testował okolice minimum z grudnia 2021.