Jak przekazano, Bank Rosji podjął decyzję, że w poniedziałek nie ma notowań akcji oraz instrumentów pochodnych na Moskiewskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, "ze względu na obecną sytuację".

Powołując się na komunikat rosyjskiego banku centralnego poinformowano, że "godziny pracy Moskiewskiej Giełdy w dniu 1 marca 2022 r. będą ogłoszone (...) do godziny 9 czasu moskiewskiego 1 marca 2022 r."

Sberbank może zbankrutować

Wcześniej w komunikacie EBC informował Sberbank Europe jest zagrożony upadkiem w wyniku pogorszenia jego płynności. Właścicielem banku jest rosyjski państwowy SberBank, jedna z największych instytucji finansowych w Rosji. „Europejski Bank Centralny ocenił, że Sberbank Europe AG i jego dwie spółki zależne działające na obszarze unii bankowej, Sberbank w Chorwacji i Sberbank banka w Słowenii, upadają lub są zagrożone upadłością z powodu pogorszenia ich sytuacji płynnościowej" - podał EBC w komunikacie.

W poniedziałek czeski bank centralny (CzNB) ogłosił, że rozpoczął proces odbierania licencji Sberbankowi CZ. Powodem jest pogarszająca się sytuacja związana z odpływem depozytów po inwazji Rosji na Ukrainę.

Rubel tonie

Według agencji Reutera, kurs rosyjskiego rubla spadł w poniedziałek do rekordowo niskiego poziomu po ogłoszeniu w weekend przez państwa zachodnie nowych sankcji wymierzonych w Rosję z powodu jej agresji na Ukrainę, w tym - ograniczenia wobec rezerw walutowych kraju.

Przekazano, że na rynku azjatyckim kurs rubla spadł do 119,50 wobec dolara - oznacza to "gwałtowny spadek o 30 proc. w porównaniu z piątkowym zamknięciem notowań". Później kurs wzrósł do poziomu około 110 rubli za dolara.

Od czwartku trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków: od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu biełgorodzkiego. Według Pentagonu celem operacji jest obalenie władz na Ukrainie i zastąpienie ich rządem marionetkowym.

W niedzielę państwa zachodnie ogłosiły zaostrzone sankcje przeciwko Rosji za jej inwazję na Ukrainę. Zapowiedziano odcięcie niektórych rosyjskich banków od systemu SWIFT.

System SWIFT to międzynarodowa sieć międzybankowa służąca do wymiany informacji o zagranicznych zleceniach przelewu. Jej centrum ulokowane jest w Brukseli i podlega unijnemu prawodawstwu. Za jej pośrednictwem wysyłany jest bankowy odpowiednik wiadomości e-mail. System oferuje możliwość wysłania wystandaryzowanej informacji dotyczącej transakcji między eksporterami i importerami. Celem jego istnienia jest skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zlecenia.

autorka: Magdalena Jarco