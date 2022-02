"Niektórzy chińscy traderzy wstrzymali zakupy rosyjskiego węgla z powodu obaw związanych z zachodnimi sankcjami wobec Rosji, które ograniczają transfery pieniężne związane z rosyjskim eksportem" - podaje Fenwei Energy Information Services Co.

Reklama

Fenwei wskazuje, że chińscy handlowcy czekają na "jaśniejsze sygnały polityczne" po tym, jak co najmniej dwa chińskie banki państwowe ograniczyły finansowanie zakupów rosyjskich towarów, po napaści militarnej Rosji na Ukrainę.

Rosja jest drugim co do wielkości - po Indonezji, źródłem dostaw węgla do Chin.

Wcześniej analitycy wskazywali, że Rosja może dążyć do przekierowania eksportu węgla z UE do Chin i Indii.