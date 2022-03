Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł prawie 800 punktów, czyli 2,37 proc. i wyniósł 32.817,38 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 2,95 proc. i wyniósł 4.201,09 pkt.

Nasdaq Composite spadł 3,62 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.830,96 pkt.

„Podczas gdy rosyjska agresja na Ukrainę trwa, ryzyko dalszej eskalacji niepokoi inwestorów. Gwałtownie rosnące ceny energii leżą u podstaw słabych prognoz gospodarczych. Presja cenowa jest potęgowana przez rosnące ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw, ponieważ rosyjskie firmy są finansowo odcięte, a ruch towarowy jest ograniczony" – powiedział Thomas Hempell, szef badań makro i rynkowych w Generali Investments.

„W gospodarce USA przewidujemy stagflację, z utrzymującą się wyższą inflacją i mniejszym wzrostem gospodarczym niż oczekiwano przed wojną. Dla inwestorów giełdowych uważamy, że rok 2022 będzie nadal jednym z najtrudniejszych” – napisał w nocie Ed Yardeni, prezes Yardeni Research.

Yardeni Research prognozuje, że do końca 2022 r. S&P 500 może spać o ok. 8 proc. z obecnego poziomu do 4.000 pkt.

Goldman Sachs i JPMorgan prognozują 7-proc. spadek PKB Rosji w 2022 r. Bloomberg Economics prognozuje spadek PKB o około 9 proc., dodając, że może to być nawet 14 proc., jeśli zostaną nałożone ograniczenia na eksport energii.

Morgan Stanley podał w poniedziałek, że niewypłacalność Rosji w zakresie obsługi zadłużenia denominowanego w dolarach to najbardziej prawdopodobny scenariusz. W ocenie Morgan Stanley może do tego dojść już w połowie kwietnia.

Według ICE Data Services, w poniedziałek swapy ryzyka kredytowego ubezpieczające obligacje tego kraju o wartości 10 mln USD na pięć lat były notowane na poziomie około 5,8 mln USD z góry i 100 tys. USD rocznie, sygnalizując około 80-proc. prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania.

Ze spółek Netflix spadał o 2 proc. Amerykańska platforma streamingowa zawiesiła działalność w Rosji w związku z inwazją tego kraju na Ukrainę - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na ministra ds. transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajła Fedorowa.

W górę szły spółki paliwowe. Akcje Schlumberger rosły o 9 proc., ConocoPhillips zwyżkował o 3 proc., a Baker Hughes o 7 proc.

Occidental Petroleum zyskiwał 6 proc. Z danych regulatora giełdowego wynika, że Berkshire Hathaway Warrena Buffetta znacznie zwiększyło ostatnio swoje udziały w spółce w ostatnim okresie.

Wraz ze wzrostem cen paliwa spadły akcje linii lotniczych. United Airlines szły w dół o 8 proc., a American Airlines o 4 proc.

Bed Bath & Beyond rósł o 89 proc. Prezes GameStop Ryan Cohen ujawnił, że ma prawie 10 proc. udziałów w tej sieci detalicznej za pośrednictwem swojej firmy inwestycyjnej RC Ventures.

Banki notowały straty trzeci dzień z rzędu. Bank of America spadał o 4 proc., JPMorgan i Wells Fargo szły w dół po 3 proc.

Citigroup szedł w dół o 3 proc. - Jefferies obniżył rekomendację dla akcji spółki do "trzymaj" z "kupuj".

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień są wyceniane po 118,44 USD za baryłkę, po wzroście o 2,44 proc., majowe futures na Brent szły w górę o 3,9 proc. do 122,82 USD/b. W czasie sesji ceny ropy przekroczyły poziom prawie 140 USD/b i były najwyższe od 2008 r.