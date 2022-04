Reklama

Reklama

Strata operacyjna wyniosła 166,71 mln zł wobec 37,51 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,56 mln zł w 2021 r. wobec 111,73 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 będzie dla nas rokiem przełomowym. Spodziewamy się powrotu do normalności razem z żegnaniem pandemii i otwieraniem się rynków co umożliwi nam intensyfikować działania sprzedażowe. Ponadto, w Stanach Zjednoczonych obserwujemy poprawę miksu świadczonych usług w stosunku do minionego roku, co znajdzie pozytywne odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Osiągamy także poprawę w planowaniu i przewidywalności naszych prognoz sprzedażowych budując zaufanie do naszej Grupy wewnątrz i na zewnątrz. Ciężko pracowaliśmy nad nowymi technologiami i wobec tego oczekujemy ich debiutu najpierw w USA, a następnie na innych rynkach zagranicznych. Jesteśmy przekonani, że w roku 2022 zobaczymy pozytywne efekty wszystkich powyższych zmian i wysiłków, co będzie wstępem do dalszego dynamicznego rozwoju Medicalgorithmics" - napisał w liście członek zarządu ds. finansowych Maciej Gamrot oraz członek zarządu Jarosław Jerzakowski.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2021 r. wyniosła 172,37 mln zł wobec 21,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)