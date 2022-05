"Po gwałtownym tąpnięciu w USA i spadku indeksu S&P 500 o ponad 4 proc., WIG20 stracił na wartości niecałe 1,5 proc., wykazując się tym samym pewną relatywną siłą. Także dołek w trakcie sesji wypadł na wykresie WIG20 wyżej niż w środę, co wskazuje, że indeks stara się zanegować słabość widoczną w marcu i kwietniu. Widzimy również pewne umocnienie na złotym, podobnie jak na węgierskim forincie i czeskiej koronie, co stwarza korzystne środowisko do odreagowania ostatnich spadków" - powiedział PAP Biznes Kozłowski.

WIG20 rozpoczął notowania na poziomie 1.780 pkt. i po trwającej ok. półtorej godziny konsolidacji, wszedł w trend spadkowy. Jeszcze przed południem indeks zanotował sesyjne minimum na poziomie 1.754 pkt. W drugiej części sesji przewagę uzyskali kupujący, dzięki czemu WIG20 wspiął się na zamknięciu do 1.776,40 pkt. W odniesieniu do poprzedniego zamknięcia indeks stracił 1,4 proc.

Podobnie jak na GPW przebiegała czwartkowa sesja na głównych europejskich parkietach - po otwarciu na minusie i pogłębieniu spadków, w drugiej połowie sesji kursy próbowały odrabiać straty. Kiedy kończyła się sesja na GPW, niemiecki DAX spadł o 0,9 proc., a francuski CAC40 zniżkował o 1,4 proc. Amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite rozpoczęły sesję na minusie, ale o 17 odrobiły straty i znajdowały się w okolicach poprzedniego zamknięcia.

Pozostałe główne indeksy GPW również straciły na wartości. WIG zniżkował o 1,3 proc. do 55.555,31 pkt., mWIG40 spadł o 1,5 proc. do 4.256,57 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,5 proc. do 17.840,16 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 1,2 mld zł, z czego 1,0 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Najchętniej handlowano akcjami PKO BP (129,0 mln zł), KGHM (128,7 mln zł), Dino Polska (123,5 mln zł) oraz Allegro (100,6 mln zł).

Najmocniej w grupie spółek z WIG20 zniżkowały firmy odzieżowe - kurs LPP spadł o 6,7 proc. do 9.890 zł, a notowania CCC poszły w dół o 5,4 proc. do 45,1 zł. Silna przecena w przypadku obydwu firm stawia pod znakiem zapytania kontynuację zapoczątkowanego w zeszłym tygodniu trendu wzrostowego. W szczególności w przypadku CCC, który zakończył notowania 2 zł nad wieloletnim minimum.

Słabością od dwóch miesięcy rażą akcje Orange Polska. Ich kurs spadł w tym okresie 25 proc., w tym 3,3 proc. w czwartek. Zamknięcie na poziomie 5,958 zł było najniższe od 52 tygodni.

W trendzie spadkowym utrzymuje się także Cyfrowy Polsat, przeceniony w czwartek o 4,5 proc. do 21,70 zł. Również w tym przypadku zakończenie sesji było najniższe od roku.

Inwestorzy chłodno zareagowali na raport za I kwartał PKO BP mimo, że zysk przewyższył oczekiwania. Kurs akcji banku spadł o 3,3 proc. do 30,60 zł - górę wzięły obawy przed pogorszeniem rezultatów w przyszłości. Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 1.416 mln zł z 1.177 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.348 mln zł. Grupa zawiązała 314 mln zł odpisów na ryzyko kredytowe związane z wojną w Ukrainie. Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele banku, PKO BP widzi możliwość dalszej poprawy wyników, ale dostrzega też szereg ryzyk geopolitycznych i regulacyjnych.

Dobrze wypadły w czwartek pozostałe spółki z WIG20, które publikowały wyniki finansowe za I kwartał. Liderem wzrostów było PGNiG - kurs akcji poszedł w górę o 4,8 proc. do 6,096 zł. PGNiG podało, że grupa kapitałowa miała w pierwszym kwartale 2022 roku 47,4 mld zł przychodów, 9,6 mld zł EBITDA, 8 mld zł zysku operacyjnego oraz 4,09 mld zł zysku netto. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami podanymi przez spółkę. Na konferencji prasowej menadżerowie poinformowali, że PGNiG chce w 2023 roku sprowadzić za pośrednictwem Baltic Pipe 4,5 mld metrów sześciennych gazu, a w kolejnych latach stopniowo zwiększać wykorzystanie tego gazociągu.

Po ponad 2 proc. zwyżkowały kursy spółek surowcowych - KGHM i JSW. JSW podało, że w I kwartale 2022 r. EBITDA wyniosła 2.635,6 mln zł wobec 2.553 mln zł konsensusu. Przed rokiem EBITDA wynosiła 104,4 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w I kw. 2022 roku wyniósł 1,844 mld zł wobec 187,5 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,791 mld zł zysku.

Przed spadkami obroniło się także w czwartek PZU, choć na początku sesji kurs akcji zniżkował. Ostatecznie jednak na zamknięciu akcje kosztowały 30,12 zł, po wzroście o 0,6 proc. Zgodnie z opublikowanym przez spółkę raportem kwartalnym zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2022 roku spadł do 758 mln zł z 880 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 11 proc. powyżej oczekiwań rynku.

Jak poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik, PZU z optymizmem patrzy na możliwość realizacji strategii, zgodnie z którą spółka planuje w 2024 roku wzrost zysku netto do 3,4 mld zł i zakłada wzrost ROE do 17,4 proc.

W mWIG40 notowania trzech spółek - Millennium, Amrestu i Kernela - zniżkowały w czwartek po ponad 4 proc.

Spadły również kursy spółek z branży chemicznej, która zachowywała się zdecydowanie lepiej od rynku na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni. Kurs Grupy Azoty zniżkował o 2,8 proc., a Ciech poszedł w dół o 1,3 proc., odrabiając część poniesionych na sesji strat.

Ciech poinformował, iż miał w pierwszym kwartale 2022 r. 229,4 mln zł znormalizowanej skonsolidowanej EBITDA na działalności kontynuowanej wobec 221,9 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej w I kwartale wyniósł 131,4 mln zł wobec 137,2 mln zł zysku przed rokiem, a zysk netto jednostki dominującej spadł do 104,3 mln zł z 184,4 mln zł.

W gronie pozostających w zdecydowanej mniejszości spółek, których notowania wzrosły, zwyżką o ponad 5 proc. wyróżnił się Famur, a po ponad 2 proc. wzrosły notowania PlayWay i Asseco SEE. Jednak w tym gronie jedynie w przypadku PlayWay obroty były przyzwoite i wyniosły 2,6 mln zł. Dla Famuru zamknęły się kwotą 618 tys. zł, a dla Asseco 115 tys. zł.

Za pierwszą trójką uplasował się XTB, którego notowania poszły w górę o 1,9 proc. do 19,47 zł, zbliżając się do 52 tyg. maksimum (21,80 zł).

O 3,0 proc. do 225 zł zniżkował kurs akcji Budimeksu, którego WZA podjęło uchwałę ws. wypłaty pozostałej części dywidendy za 2021 r. w wysokości 23,47 zł na akcję. Biorąc pod uwagę wypłaconą w październiku zaliczkę w kwocie 14,9 zł, łączna dywidenda Budimeksu za 2021 r. wyniesie 38,37 zł na akcję. Dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do pozostałej części dywidendy za 2021 rok wyznaczono na 31 maja, a do jej wypłaty ma dojść 14 czerwca.

W grupie spółek z sWIG80 zwraca uwagę spadek kursu akcji Answear - o 16,1 proc. do 20,10 zł. Na zamknięciu akcje spółki były najtańsze odkąd na początku 2021 roku zadebiutowała ona na GPW. Spółka opublikowała wyniki za I kw. i w tym okresie osiągnęła 178,2 mln zł przychodów (konsensus 175 mln zł), EBITDA w wysokości 3,5 mln zł (konsensus 4,7 mln zł) oraz stratę netto w wysokości 3,3 mln zł (konsensus zakładał zysk na poziomie 0,1 mln zł).

Największy wzrost kursu (8,0 proc.) i najwyższe obroty (9,3 mln zł) w sWIG80, zanotował Bumech. Spółka poinformowała, że Przedsiębiorstwo Górnicze "Silesia", spółka zależna Bumechu, zawarła aneksy do dwóch umów na sprzedaż węgla energetycznego, które zostały zawarte w 2018 i w 2019 roku, z krajową spółką, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego. Aneksy zwiększyły cenę sprzedaży surowca o ok. 44 proc.