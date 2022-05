"Na przełomie tygodnia spodziewam się kolejnych prób przełamania przez wsparcie 4,63/EUR. Już dzisiaj walczyliśmy z tym poziomem, ale nie udało się go złamać. Liczymy jednak na jutrzejsze, dobre dane z polskiej gospodarki, mamy też optymizm ws. KPO - my nie do końca go podzielamy, ale rynek w to wierzy, a to pomaga złotemu" - powiedział Popławski.

Reklama

"Kiedy uda się przełamać poziom 4,63/EUR to powinniśmy zobaczyć poziomy między 4,60 a 4,61 za euro" - dodał.

Reklama

W piątek, o godz. 10.00 Główny Urząd Statystyczny opublikuje kwietniowe dane o produkcji przemysłowej, cenach produkcji, wynagrodzeniach i zatrudnieniu.

Około godziny 15.20 kurs EUR/PLN spada o 0,2 proc. do 4,6390, a USD/PLN zniżkuje o ponad 1 proc. do 4,3932. Na rynkach bazowych para EUR/USD rośnie o 0,9 proc. do 1,0559.

Na krajowym rynku długu ekonomista spodziewa się stabilizacji lub lekkich spadków rentowności.

"Tutaj raczej spodziewałbym się stabilizacji, ewentualnie nieco niższych rentowności. Z jednej strony mamy KPO, co oznacza mniejsze potrzeby pożyczkowe, to sugerowałyby zawężenie asset swapów. Niemniej krajowe dane sugerują raczej wyższe stawki zwykłych swapów. Oba te czynniki w dużej mierze się znoszą, wydaje się, że jeśli już to powinien przeważać ten związany z assetami - czyli rentowności mogą pójść nieco w dół" - powiedział PAP Biznes Popławski.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują do 2,779 proc., a niemieckich spadają do 0,915 proc.