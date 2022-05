Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 61,41 mln zł wobec 54,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z zakładów sięgnęły 142,27 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 124,59 mln zł rok wcześniej.

"Grupa STS [...] wygenerowała od stycznia do marca br. rekordowy w ujęciu kwartalnym poziom NGR [wartość zakładów zawartych przez klientów, pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier], który wyniósł 158 mln zł. Oznacza to wzrost o 15% r/r. Skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale br. wyniosła 72 mln zł, gdy przed rokiem było to 61 mln zł. Wzrost wyniósł 17% r/r. W Q1 2022 roku przychody Grupy STS wyniosły 142 mln zł, czyli o 14% więcej rok do roku, gdy w I kw. 2021 r. roku było to 125 mln zł. Zysk netto Grupy wzrósł w zeszłym roku o 2% do 45 mln zł. W Q1 2022 roku STS S.A. - główna spółka operacyjna Grupy STS - osiągnęła aż 59 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 24% rok do roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Od stycznia do marca br. NGR wyniósł rekordową w skali kwartału wartość ponad 158 mln zł, w I kw. 2021 r. było to blisko 138 mln zł, w IV kw. 2021 r. 136 mln zł, a w najlepszym do tej pory kwartale w historii - II kw. 2021 r. - było to niemal 158 mln zł, dodano.

"W trakcie trzech pierwszych miesięcy 2022 roku, mimo wojny i inflacji, wygenerowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne oraz finansowe. Skorygowana EBITDA wzrosła w tym czasie o 17% r/r, a zysk głównej spółki operacyjnej - STS S.A. aż o 24% r/r. Zgodnie z naszymi deklaracjami, będziemy dzielić się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami STS Holding. Warto odnotować, że w tym roku wzrost akwizycji oraz większa aktywność graczy będzie miała miejsce w drugiej połowie roku ze względu na kalendarz rozgrywek sportowych, w tym Mistrzostwa Świata w Katarze, w których udział weźmie nasza kadra narodowa" - skomentował prezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Grupa na koniec 2021 roku nie posiadała długów zewnętrznych i zobowiązań bankowych, a przyznane linie kredytowe nie zostały uruchomione. Grupa STS łącznie posiada 305 mln zł kapitałów rezerwowych, w tym 185 mln zł środków finansowych i ich ekwiwalentów oraz 120 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych, podano także.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wartość zawartych zakładów przez klientów Grupy STS wyniosła niemal 1,1 mld zł. Liczba aktywnych użytkowników znalazła się na poziomie 350 tysięcy. Grupa pozyskała 64 tysiące nowych rejestracji, natomiast liczba klientów, którzy dokonali pierwszego depozytu wyniosła 41 tysięcy, wymienił STS.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2022 r. wyniosła 0,31 mln zł.

Założona w 1997 roku, Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Portfolio usług grupy obejmuje zakłady sportowe, sporty wirtualne, kasyno internetowe (z wyłączeniem Polski), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń esportowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.

