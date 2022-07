"Moim zdaniem na obrazie poniedziałkowej sesji na GPW zaważyła publikacja danych makro z Niemiec. Ifo było wyraźnie słabsze od oczekiwań, a słabsze dane z gospodarki naszego największego partnera handlowego negatywnie podziałały na krajowych inwestorów" – powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w lipcu 88,6 pkt. wobec 92,2 pkt., po korekcie z 92,3 pkt. - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 90,1 pkt.

Jak wskazał analityk, dobrze podczas całych notowań radził sobie sektor bankowy.

"We wtorek wyniki podaje Bank Millennium, co przybliży nam sentyment względem spółek z tego sektora i pokaże, ile z czynników ryzyka jest już w cenach" – powiedział analityk

Analityk, wskazał, że wydarzeniem tygodnia będzie środowe posiedzenie Fed, a konkretnie skala podwyżki stóp, którą inwestorzy szacują na 75 pb lub nawet na 100 pb.

"Od skali podwyżki będzie zależeć zachowanie EUR/USD, a poprzez korelacje odbije się to na PLN i pośrednio na naszej giełdzie. Jeśli podwyżka stóp w USA wyniesie 100 pb, oczekuję powrotu spadków na naszej giełdzie, szczególnie, że próba pokonania oporu na 1.700 pkt. na WIG20 nie udała się" - podsumował analityk Noble Securities.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 0,95 proc. do 1.685,62 pkt., WIG zniżkował o 0,74 proc. do 53.707,85 pkt., a mWIG40 stracił 0,36 proc. do 4.057,52 pkt. Na niewielkim, 0,09 proc. plusie na poziomie 17.095,02 pkt. zamknął się tylko sWIG80.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,717 mld zł, z tego 0,515 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (84 mln zł) oraz Pekao (56 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX tracił 0,4 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,1 proc.

Mieszane nastroje panowały także na amerykańskich giełdach: Nasdaq100 spadał o 0,5 proc., S&P500 rósł o 0,1 proc., a DJI kwotowany był na 0,25 proc. plusie.

Mocne banki

W ujęciu sektorowym zyskały 4 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły: WIG-Leki(6,49 proc.) oraz WIG-Banki (1,01 proc.), a najwięcej straciły WIG-Gry (-6,28 proc.) oraz WIG.GAMES5 (-5 proc.).

W WIG20 podczas całej sesji pozytywnie wyróżniały się banki, a ich kursy szły w górę w pierwszej fazie notowań i w większości utrzymały wzrosty na zamknięciu. Najmocniej, o 2,72 proc. zyskało Pekao, mBank zyskał 0,76 proc., PKO BO 0,49 proc., a jako jedyny zniżkował Santander BP o 0,17 proc.

Rosły także wchodzące do WIG20 spółki paliwowe. Na zamknięciu kurs Grupy Lotos zyskał 1,95 proc. do 78,4 zł i był notowany na 52-tygodniowych maksimach. Z kolei PKN Orlen wzrósł o 0,84 proc. do 76,44 zł, a jego kurs testował lokalne szczyty z maja br. Analitycy Trigon DM w raporcie z 18 lipca wyznaczyli ceny docelowe dla PKN Orlen na 88,1 zł, a Grupy Lotos na 96 zł.

CD Projekt ostro w dół

Najsłabiej w gronie blue chipów od początku notowań zachowywał się CD Projekt, a jego kurs w czasie sesji pogłębił spadki i zamknął się na 8,54 proc. minusie na 90,1 zł, czyli w okolicach minimów z lipca br.

Ponad 4 proc. spadki zanotowały natomiast Allegro, CCC i KGHM, które było jednym z liderów wzrostów w WIG20 w ubiegłym tygodniu.

W gronie najsłabszych akcji z tego segmentu rynku były także firmy telekomunikacyjne. Cyfrowy Polsat spadł o 3,57 proc., a Orange Polska zniżkował o 4,23 proc.

Po spadkach z początku sesji i teście okolic 5,93 zł, lepszą drugą część notowań miało PGNiG, które zakończyło notowania na 6,032 zł czyli na 0,43 proc. minusie. PGNiG było liderem wzrostów ubiegłego tygodnia w WIG20. Analitycy Trigon DM w raporcie z 18 lipca wyznaczyli cenę docelową PGNiG na 9,4 zł.

Ukraińskie spółki

W poniedziałek mocno zniżkowały spółki ukraińskie zajmujące się produkcją i sprzedażą produktów rolnych. W tym gronie najmocniej spadły Kernel Holding (-7,21 proc.) oraz Astarta (-5,77 proc.), których kursy rosły mocno na przestrzeni poprzednich dwóch tygodni, dyskontując możliwe porozumienie w sprawie eksportu ukraińskich zbóż przez Morze Czarne. Porozumienie zostało podpisane w ubiegły piątek, a dzień po jego zawarciu Rosja zaatakowała port handlowy w Odessie rakietami Kalibr, uszkadzając jego infrastrukturę.

W poniedziałek wiceminister infrastruktury Ukrainy powiadomił, że pierwszym portem, z którego wg. planu w tym tygodniu zostanie wyeksportowane ukraińskie zboże będzie Czarnomorsk.

W mWIG40 liderem wzrostów był Celon Pharma, którego kurs zyskał 4,71 proc. do 17,8 zł i zamknął się w okolicach lipcowych maksimów.

Skalę wzrostów z połowy sesji w drugiej części notowań wyraźnie zmniejszył Asbis, zamykając się na 2,36 proc. plusie na poziomie 15,2 zł. BM PKO BP, w raporcie z 22 lipca, obniżył wycenę Asbisu do 1,11-1,27 mld zł z 1,38-1,61 mld zł poprzednio. W przeliczeniu na jedną akcję aktualna wycena wynosi 20,07-22,90 zł.

Po wyraźnych wzrostach z początku sesji i ustanowieniu 52-tygodniowych maksimów, w kolejnych godzinach handlu zaczął spadać kurs XTB, kończąc notowania na 2,04 proc. minusie na przy cenie 22,1 zł. Analitycy Trigon DM, w raporcie z 22 lipca podnieśli cenę docelową akcji do 26,8 zł z 24,4 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Najsłabiej w mWIG40 obok Kernela sesję zakończył Mercator Medical (-6,89 proc.), który pogłębił trwające od 12 lipca spadki.

W sWIG80 bardzo mocne, 23,02 proc. do 6,412 zł zwyżki, ponownie zanotował Biomed Lublin, choć w czasie sesji wzrosty były większe, a kurs sięgał 7,25 zł. Wzrostom towarzyszyły bardzo duże, sięgające 37 mln zł obroty.

Dwucyfrowe wzrosty zanotował także ML System (11,21 proc. do 76,9 zł), a jego kurs wrócił do poziomów z połowy kwietnia br.

Po piątkowym zawahaniu szczególnie w drugiej części sesji, w poniedziałek wzrosty kontynuował Bumech (+4,84 proc. do 57,35 zł), którego kurs zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Najsłabsza w tym segmencie rynku była ww. Astarta, a ponad 3,5 proc. spadki zanotowały Wielton, Auto Partner (zamknięcie w okolicach rocznych minimów) oraz Bowim. (PAP Biznes)