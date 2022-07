"W poniedziałek obserwujemy duże umocnienie złotego, co moim zdaniem ma związek z uspokojeniem nastrojów wokół kryzysu energetycznego w Europie. Wcześniej rynek paraliżowany był strachem, że Gazprom zakręci kurek z gazem, a jak wiemy wznowił on dostawy tego surowca do Europy. Ja to traktuję jako taką grę Kremla, który nie chce być tak bardzo przewidywalny" – powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

Reklama

Zdaniem ekonomisty XTB, to głównie globalne kwestie wpływają obecnie na rynek złotego.

Reklama

"Na tym polu mamy obecnie +odwilż+ - gaz wrócił, wszyscy odetchnęli, a inwestorzy grający na scenariusz apokaliptyczny wycofali się z rynku. To powoduje również wzrosty na EUR/USD do czego przyczyniła się także mocniejsza podwyżka stóp procentowych przez EBC. Takie otoczenie sprzyja złotemu" – powiedział Kwiecień.

"Dla mnie jednak niewiele się zmienia, jeśli chodzi o fundamenty i trend. Na EUR/PLN mamy długoterminowy, stabilny trend wzrostowy, który przybrał formę swego rodzaju kanału. Na razie wróciliśmy mniej więcej do środka tego kanału, a tym samym w takim ujęciu niewiele się zmieniło" – dodał ekonomista XTB.

O godzinie 15.45 kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,65 proc. do 4,7073, a USD/PLN idzie w dół o 0,94 proc. do 4,5953.

Na rynkach bazowych dolar osłabia się, a para EUR/USD zwyżkuje o 0,27 proc. do 1,0240.

Rynek długu

"Ciekawiej się zrobiło na rynku długu, gdzie temat inflacji zastępowany jest tematem recesji. W takim otoczeniu na krajowych 10-latkach mamy spadek rentowności poniżej 6 proc. Już parę tygodni temu wspomniałem, że długi koniec krzywej zaczyna wyglądać atrakcyjnie, gdy rentowności sięgały okolic 8 proc. i ta atrakcyjność obecnie się materializuje" – powiedział ekonomista XTB.

Zdaniem Kwietnia, rynek coraz mocniej gra temat spowolnienia gospodarczego.

"W takim otoczeniu spadki rentowności krajowego długu mogą być kontynuowane – może nie w krótkim terminie, gdyż ostatni ruch w dół rentowności był dość duży" – powiedział Kwiecień.

Scenariusz dalszego spadku rentowności wg. ekonomisty XTB będą wspierać dwa czynniki.

"Po pierwsze, sugestie ze strony RPP, że szczyt cyklu podwyżek stóp jest bliski, a po drugie, chyba ważniejsze - dane makro z różnych gospodarek, które pokazują, że spowolnienie gospodarcze jest coraz szersze. To oczywiście jest korzystne dla długoterminowych obligacji, gdyż w takim otoczeniu rynek zaczyna wyceniać niższe stopy procentowe (co sprzyja wzrostom cen długoterminowego długu – PAP)" – powiedział.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 3,9 pb do 2,82 proc., a niemieckich idą w górę o 5 pb do 1,07 proc.