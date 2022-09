Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 20,81 mln zł wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy wyniósł w okresie pierwszego półrocza 2022 roku 35 786 tys. zł i był o 43,6% wyższy niż w pierwszym półroczu roku ubiegłego. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosła 25 293 tys. zł i była o 67% wyższa niż w pierwszym półroczu roku 2021. Wzrost EBITDA odnotowały wszystkie segmenty operacyjne grupy" - czytamy w sprawozdaniu z działalności.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,44 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 265,54 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w okresie pierwszego półrocza 2022 roku wyniosły 328 437 tys. zł i były wyższe o 23,7% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowały segmenty Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej oraz Wsparcia sprzedaży. Segment eCommerce services odnotował niewielki spadek przychodów" - czytamy dalej.

17 stycznia 2022 r. spółka dominująca zawarła ostateczną umowę sprzedaży posiadanego pakietu akcji Divante. Zgodnie z postanowieniami umowy, wstępna cena za 100% akcji w Divante wyniosła 175,07 mln zł. Za sprzedawany pakiet 51,03% akcji w kapitale zakładowym Divante S.A., spółka dominująca otrzymała kwotę 89,34 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 101,1 mln zł wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

