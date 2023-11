OEX odnotowało 25,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 96,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 34,54 mln zł wobec 32,97 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA (zgodnie z MSSF 16) sięgnął 63,03 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 543,31 mln zł w I-III kw. 2023 r. wobec 507,15 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Przychody grupy w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły 543 314 tys. zł i były wyższe o 7,1% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 510 893 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 8,2%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 34 542 tys. zł co stanowi wzrost rok do roku o 4,8%. Wskaźnik rentowności zysku na działalności operacyjnej wyniósł 6,4% w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku, w porównaniu z 6,5% w analogicznym okresie 2022 roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka podała też, ze przychody segmentu zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej w okresie trzech kwartałów 2023 roku wyniosły 168,42 mln zł i były wyższe o 8,6% r/r, a wzrost przychodów wynika głównie z wyższej liczby zawartych umów z klientami abonamentowymi i wyższych przychodów z tytułu prowizji od operatorów telekomunikacyjnych. Przychody segmentu stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 31% łącznych przychodów grupy wobec 30,6% w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Reklama

Segment wsparcia sprzedaży osiągnął w okresie trzech kwartałów 2023 roku przychody na poziomie 215 599 tys. zł, co stanowi wzrost o 2,4% r/r, a przychody segmentu stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 39,7% łącznych przychodów grupy wobec 41,5% w roku ubiegłym, podano.

Segment eCommerce services osiągnął w okresie trzech kwartałów 2023 roku przychody w wysokości 146 467 tys. zł i były one wyższe o 11% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w okresie trzech kwartałów 2023 roku 27% łącznych przychodów grupy, wobec 26% w analogicznym okresie roku ubiegłego, podano także.

"Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację (EBITDA) grupy wyniósł w okresie trzech kwartałów 2023 roku 63 025 tys. zł i był o 8,8% wyższy niż w roku ubiegłym. Po wyłączeniu wpływu standardu MSSF 16 w odniesieniu do umów najmu powierzchni, EBITDA za trzy kwartały 2023 roku wyniosła 43 349 tys. zł i była o 6,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2022. Ujemny wpływ na EBITDA grupy mają spółki nie klasyfikowane do segmentów operacyjnych, ujmowane w pozycji 'nieprzypisane', w szczególności znaczącą wartością jest ujemny wynik operacyjny jednostki dominującej, tj. OEX S.A, która nie prowadzi działalności operacyjnej poza obrębem grupy" - czytamy dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 19,97 mln zł wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)