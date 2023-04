OEX odnotowało 86,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,25 mln zł wobec 24,64 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 60,84 mln zł wobec 53,52 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 689,01 mln zł w 2022 r. wobec 605,09 mln zł rok wcześniej.

"Przychody grupy w 2022 roku wyniosły 689 009 tys. zł i były wyższe o 13,9% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej wyniosły w tym okresie 646 274 tys. zł, co stanowi wzrost rok do roku o 12,5%. Dzięki wyższej dynamice przychodów niż kosztów, grupa osiągnęła ponad 39% wzrostu zysku ze sprzedaży, który w 2022 roku wyniósł 42 735 tys. zł, wobec 30 711 zł w roku 2021. Tym samym poprawie uległ wskaźnik rentowności zysku ze sprzedaży, wyniósł on 6,2% w roku 2022, w porównaniu z 5,1% w 2021 roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Najwyższe przychody w ramach grupy, wraz z najwyższą dynamika rok do roku, osiągnął segment wsparcia sprzedaży. Wyniosły one w 2022 roku 273,58 mln zł i były wyższe o 25,8% r/r. Główną przyczyną tak znacznego wzrostu przychodów w tym segmencie był, analogicznie jak w roku ubiegłym, rozwój projektu realizowanego dla klienta BAT. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 39,7% łącznych przychodów grupy wobec 35,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Segment zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej osiągnął w 2022 roku przychody na poziomie 214,3 mln zł, co stanowi wzrost o 7,1% r/r. Przychody segmentu stanowiły w 2022 roku 31,1% łącznych przychodów grupy wobec 33,1% w poprzednim roku.

Segment eCommerce services osiągnął w 2022 roku przychody w wysokości 187,81 mln zł. Były one wyższe o 3,6% r/r. Przychody segmentu eCommerce services stanowiły w 2022 roku 27,3% łącznych przychodów grupy, wobec 29,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 92,99 mln zł wobec 3,44 mln zł zysku rok wcześniej.

OEX to spółka dominująca w grupie kapitałowej, specjalizującej się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży e-commerce, FMCG i telekomunikacyjnej. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell). Miała 689 mln zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)