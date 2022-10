Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,32 proc. i wyniósł 29.202,88 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,75 proc. i wyniósł 3.612,39 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 1,04 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.542,10 pkt. Indeks jest na najniższym poziomie od dwóch lat.

Do pogorszenia się nastrojów przyczyniły się słowa prezesa JP Morgan Jamiego Dimona, który ocenia, że w 2023 roku amerykańska gospodarka prawdopodobnie wejdzie w fazę recesji i nie będzie to tylko łagodne spowolnienie, jak obecnie uważa duża część ekonomistów.

Inwestorzy oczekują na nowe dane z USA i minutes Fedu. W środę amerykańska Rezerwa Federalna opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia. W czwartek w USA zostanie opublikowana informacja o inflacji we wrześniu. Analitycy prognozują rdr 8,1 proc. wobec 8,3 proc. w sierpniu.

Na rynkach wzrosły zakłady, że amerykańska Rezerwa Federalna w przyszłym miesiącu po raz czwarty z rzędu podwyższy stopy procentowe 75 pb. po tym, jak w ub. tygodniu podano mocne dane z amerykańskiego rynku pracy.

Inwestorzy analizują komentarze prezesa Fed z Nowego Jorku Johna Williamsa, który powiedział, że stopa procentowa Fed musi wzrosnąć do ok. 4,5 proc. z biegiem czasu, ale tempo i ostateczny szczyt kampanii zacieśniania polityki pieniężnej w USA będzie zależeć od tego, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka.

Z kolei wiceprzewodniczący Fed Lael Brainard ocenia, że pojawiają się sygnały spowolnienia na amerykańskim rynku pracy, a ostatnie podwyżki stóp procentowych będą miały zwiększający się wpływ na rynek nieruchomości w nadchodzących miesiącach. Jego zdaniem, wpływ podwyżek stóp proc. będzie odczuwalny nie tylko w amerykańskiej, ale i w globalnej gospodarce.

"Na rynkach akcji prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tendencją spadkową, ponieważ albo gospodarka i zyski przedsiębiorstw znacznie zwolnią, albo Fed będzie musiał podnieść stopy jeszcze wyżej i utrzymać je na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich działamy, uważamy, że rozsądne jest rozpoczęcie przygotowań do recesji. Rozmowa o płytkiej recesji, która jest obowiązującą teraz narracją, wydaje nam się jednak niesamowicie podobna do narracji o przejściowości inflacji jest z zeszłego roku” – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor ds. inwestycji w Independent Advisor Alliance.

W tym tygodniu od największych banków w USA rozpocznie się sezon wyników za III kw. – w piątek swoje kwartalne sprawozdania finansowe opublikują JPMorgan, Morgan Stanley, Citi i Wells Fargo.

„Konsensus rynkowy wskazuje na wzrost EPS o 3 proc. rdr, wzrost sprzedaży o 13 proc. i spadku marży o 75 pb. do 11,8 proc. Wyłączając jednak sektor energii, oczekuje się, że EPS spadnie o 3 proc., a marże spadną o 132 pb. Oczekujemy mniej pozytywnych niespodzianek w III kw. w porównaniu z I poł. 2022 r. oraz negatywnych rewizji konsensusowych prognoz wyników na IV kw. i 2023 r.” – napisano w raporcie Goldman Sachs.

Akcje producentów półprzewodników spadały po nowych ograniczeniach dostępu Chin do amerykańskiej technologii. AMD i Applied Materials znalazły się na minusach po ponad 1 proc., a Nvidia przeceniona została ponad 3 proc.

General Motors spadł o 4 proc. UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "neutralnie" z "kupuj".

Ford zniżkował o 3 proc. po tym, jak UBS obniżył rekomendację dla akcji spółki do "sprzedaj" z "neutralnie".

Merck rósł o 3 proc. po tym, jak Guggenheim podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".

W poniedziałek w USA jest świętowany Dzień Kolumba i nie ma obrotu na rynku obligacji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 92,02 USD za baryłkę, po spadku o 0,6 proc., na grudzień futures na Brent zniżkują o 0,88 proc. do 97,15 USD/b. (PAP)