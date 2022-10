"Wtorek to kolejny dzień korekty na GPW i odnoszę wrażenie, że rynek będzie w stanie przedłużyć tę korektę o kilka następnych sesji. Wskazuje na to m.in. silne zachowanie sektora bankowego, który jest dziś jednym z najmocniejszych. Wzrosty tego sektora świadczą zazwyczaj o tym, że duże kapitały są skłonne podjąć ryzyko na trochę dłużej. Stąd przekonanie, że ta korekta - która trwa już trzeci dzień - może potrwać dłużej" - powiedział PAP Biznes Tomasz Czarnecki z DM BPS.

"Ciężko na ten moment wyznaczyć docelowy zasięg, bo wciąż jesteśmy pod najbliższymi oporami. Dla WIG20 cała strefa między 1.450-1.470 pkt. to ostatnie szczyty i miejsca, gdzie w trendzie spadkowym inwestorzy chętnie sprzedawali akcje. Dopiero gdy ten szczyt zostanie wyraźnie pokonany, to będzie można mówić, że korekta przybiera bardziej długoterminowy charakter" - dodał.

Ekspert wskazał, że aby dalsze wzrosty na GPW były możliwe, musi zostać zachowany pozytywny sentyment na rynkach globalnych, szczególnie na rynku amerykańskim.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,96 proc. do 1.428 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,13 proc., a sWIG80 poszedł w górę o 0,87 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,72 proc.

W ujęciu sektorowym największe wzrosty zanotował indeks WIG-Banki (+4 proc.). Najsilniej spadły z kolei WIG-Paliwa (-4,6 proc.) i WIG-Energia (-4,2 proc.).

Ministerstwo Aktywów Państwowych podało we wtorek, że szacuje nawet kilkanaście mld zł straty dla spółek obrotu, wynikające z różnicy między kosztami z zawartych kontraktów a ceną maksymalną na energię elektryczną. Może to prowadzić do upadłości części firm energetycznych, gdyż projekt ustawy nie przewiduje odpowiednich rekompensat.

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.210 mln zł, z czego 1.084 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowaną spółką był we wtorek PKN Orlen (315 mln zł).

Liderem wzrostów w WIG20 okazał się mBank (+8,8 proc.), ale wyraźnie w górę poszły także Pekao (+5,8 proc.) i Santander BP (+5,7 proc.). O 3,5 proc. wzrosły kursy PKO BP i Dino Polska, a o 3,2 proc. Pepco.

Największą przeceną w indeksie WIG20 dotknięte zostały akcje PGE (-6,5 proc.), PGNiG (-5,8 proc.) i PKN Orlen (-4,5 proc.). PKO BP poinformowało w poniedziałek po sesji, że rozpoczęło w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu sprzedaż posiadanego pakietu 14.161.080 akcji PKN Orlen, stanowiących ok. 2,26 proc. kapitału. Celem PKO BP jest sprzedaż wszystkich posiadanych akcji PKN Orlen.

"PKN Orlen jest pod presją trwającej przyśpieszonej budowy księgi popytu - prawdopodobnie cena zaoferowana w tej książce jest poniżej bieżącej ceny rynkowej. Z drugiej strony jest to też pozytywny element, bo gdy po długim trendzie spadkowym pojawia się duża transakcja to często jest to punkt zwrotny, po którym można spodziewać się lepszego zachowania całego rynku" - powiedział Tomasz Czarnecki z DM BPS.

Wśród spółek z mWIG40 najmocniej wzrosły Grupa Pracuj (+4,6 proc.) i Bank Handlowy (+3,2 proc.). Wyraźnie w górę poszły także notowania innych banków - kurs Millennium wzrósł o 3,4 proc., a Aliora o 3,3 proc.

Pozytywnie wyróżniły się także XTB (+3,9 proc.), Comarch (+3,1 proc.) i Dom Development (+2,9 proc.).

Po przeciwnej stronie tabeli znalazły się Bogdanka, Enea i Tauron, których kursy spadają odpowiednio o: 7,5 proc., 5,7 proc. i 5,1 proc. O 3,1 proc. spadły notowania Bumechu, a o 3,3 proc. Datawalk.

Liderem wzrostów w sWIG80 był we wtorek Sunex (+12,9 proc.). Wyraźnie wzrosły także AB i Unimot - kursy tych spółek poszły w górę o 6,3-6,4 proc. O ok. 4 proc. wzrosły notowania PCF Group, Creepy Jar i Arctic, a o ok. 3,5 proc. Asseco SEE i Alumetalu.

Ponad 3 proc. zwyżki zanotowały ponadto: Toya, Oponeo, ATM Grupa, Biomed Lublin i Rawlplug.

Negatywnie wyróżniły się z kolei Enter Air (-5,4 proc.) i Erbud (-4,7 proc.). Spadki w przedziale 2,8-3,1 proc. zanotowały Astarta, Kogeneracja i ML System.

O 2,1 proc. spadł kurs Votum. Spółka szacuje, że w III kwartale 2022 r. w segmencie bankowym przychody z umów z klientami, wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w I instancji, wyniosły 21,6 mln zł, a wynik netto w tej części wyniósł blisko 16 mln zł.

Na szerokim rynku, przy relatywnie wysokich obrotach (5 mln zł), negatywnie wyróżnił się Simfabric (-13,9 proc.).

