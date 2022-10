"Tydzień na GPW zakończył się w minorowych nastojach, indeksy spadły, a towarzyszyły temu niskie obroty. W bilansie tygodnia WIG i WIG20 zanotowały niewielkie plusy, co można odbierać jako nieco optymistyczny element" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jak wskazał analityk, w piątek najmocniej w WIG20 traciły walory spółek telekomunikacyjnych.

"Moim zdaniem były to jednak korekty silnych wzrostów z poprzednich dni, szczególnie na Orange Polska, więc dzisiejsze spadki wydają się być krótkoterminową realizacją zysków" - powiedział Cinikas.

"W perspektywie tygodnia, branżowo pozytywnie wyróżniały się banki, których indeks w takim horyzoncie wzrósł o ok. 8 proc., co wyraźnie wspierało indeks WIG20. W piątek w WIG20 wzrosły kursy niemal wszystkich banków, a liderem był mBank, który zyskał ponad 5 proc. Zniżkowały tylko akcje Pekao, o ok. 0,9 proc." – dodał analityk.

Analityk zwrócił uwagę, że przez cały tydzień na wartości zyskiwał PLN, choć piątek utrzymanie złotego na mocnych poziomach GPW już nie wpierało.

"W bieżnym tygodniu, z punktu widzenia technicznego obrazu nic wielkiego na WIG20 się nie wydarzyło. W krótkim terminie najbliższym oporem są okolice 1.450 pkt., a wsparciem październikowe minima z okolic 1.350 pkt. Przebicie jednego z tych poziomów wskaże dalszy kierunek krótkoterminowego trendu, który w średnim horyzoncie pozostaje spadkowy" – podsumował analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,04 proc. do 1.411,62 pkt., a WIG zniżkował o 1,09 proc. do 46.768,23 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,41 proc. do 15.989,09 pkt., a mWIG40 o 1,72 proc. do 3.558,81 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,721 mld zł, z tego 0,607 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje PKN Orlen (107 mln zł) oraz Pekao (87 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach umiarkowanie negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,55 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 1,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 1 proc.

W tym czasie mieszane nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 spadał o 0,3 proc., S&P500 rósł o 0,1 proc., a DJI szedł w górę o 0,4 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszły tylko 4 z 15 indeksów: WIG-Leki (0,86 proc.), WIG-Media (0,6 proc.) oraz WIG-Informatyka i WIG Banki, które zyskały odpowiednio 0,09 i 0,08 proc. Najsłabsze natomiast były WIG-Górnictwo (-2,52 proc.), WIG-Motoryzacja (-2,48 proc.) oraz WIG-Energia (-2,32 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był WIG20, który wzrósł o 1,02 proc., a najsłabiej zachował się mWIG40, który poszedł w dół 1,08 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Banki (+7,9 proc.) oraz WIG-Leki (+2,21 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-7,9 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-6,9 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje mBanku (+21,9 proc.) oraz Santander Bank Polska (+12,1 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory PGE (-11,1 proc.) i CCC (-7,3 proc.).

W WIG20 w piątek mocne były banki. Najwięcej w górę poszedł kurs mBanku (5,03 proc.), PKO BP zyskał 0,62 proc., a Santander Bank Polska zamknął się na 1,3 proc. plusie. Spadł tylko kurs Pekao, o 0,88 proc. do 72 zł.

W połowie sesji w gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku był także CD Projekt, który jednak zanotował słabszą końcówkę notowań i zamknął się na 0,27 proc. minusie na poziomie 118,6 zł.

Po próbach odreagowania na początku sesji, na sporym, 2,83 proc. minusie na poziomie 4,739 zł zamknęły się akcje PGE i ustanowiły 52-tygdniowe minima. Od szczytu z czerwca br. kurs PGE spadł już o ok. 58 proc.

Ze spółek mających największy wpływ na indeks, kurs PKN Orlen poszedł w dół o 1,45 proc. do 50,26 zł i zamknął się na rocznych minimach. O 0,36 proc. spadło PZU, a kurs Dino Polska zamknął się na 1,16 proc. minusie.

O 2,43 proc. do 89,84 zł zniżkował kurs KGHM, jednak utrzymał się w budującym się od połowy października trendzie bocznym.

Najwięcej w WIG20 straciły akcje spółek telekomunikacyjnych, które zaliczane są do branży defensywnej. Kurs Orange Polska spadł o 4,31 proc., a Cyfrowego Polsatu o 4,43 proc.

Słabą sesję zanotowały także akcje Pepco Group (-3,65 proc.), którego kurs zniżkował wyraźnie w drugiej części tygodnia wracając do okolic poziomów z jego początku.

W piątek, w mWIG40 kursy tylko trzech spółek poszły w górę o więcej niż 1 proc. O 1,52 proc. zyskał Ciech, Asbis zamknął się na 1,31 proc. plusie, a akcje WP Holding zakończyły poniedziałkowe notowania wzrostem o 1,23 proc.

Jak poinformowała podczas GPW Innovation Day dyrektor ds. relacji inwestorskich i analiz finansowych WP Holding Małgorzata Żelazko, spółka zamierza kontynuować strategię przejęć.

"Chcemy kontynuować naszą strategię akwizycji. W tej chwili nasze zadłużenie wynosi 1,5 dług netto/EBITDA, więc pewnie jeszcze pozwala na jakieś przejęcia" - powiedziała Żelazko. Dodała, że kierunki potencjalnych przejęć grupy to przede wszystkim media i turystyka.

Po drugiej stronie tabeli notowań w mWIG40 znalazły się natomiast akcje Tauronu (-4,3 proc.) oraz STS Holding (-7,12 proc.), których kurs szedł w górę w pierwszych godzinach piątkowych notowań.

Tauron w czasie sesji poinformował, iż zawarł warunkową umowę sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa wszystkich akcji spółki zależnej Tauron Wydobycie, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego, za 1 zł.

W gronie najmocniej zniżkujących spółek z MWIG40 był także Kruk (-3,06 proc.), który w czwartek zyskał ponad 9 proc. po informacjach o możliwym skupie akcji własnych za kwotę do 1 mld zł.

Na 2,62 proc. minusie na poziomie 594 zł zamknął się natomiast Benefit Systems, dla którego analitycy DM BOŚ, w raporcie z 13 października, obniżyli cenę docelową do 738 zł z 817 zł, podtrzymując zalecenie "kupuj".

W sWIG80 najmocniej, o 7,14 proc. do 6,844 zł w górę poszły akcje Biomedu Lublin, których kurs przy zwiększonych obrotach wybił się górą z kilkudniowej konsolidacji.

Po wyraźnych wzrostach z początku sesji, nieco słabszą drugą część notowań miało Onde, którego kurs zamknął się na 3,14 proc. plusie na poziomie 8,2 zł. Onde poinformowało, że w konsorcjum z P&Q zawarło z firmą FEN umowę o roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej położonej na terenie województwa śląskiego. Całkowita wartość kontraktu to 63,4 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to 34,9 mln zł netto.

O 1,54 proc. w górę poszły akcje Alumetalu, którego skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale 2022 roku według szacunków wzrosła o 41 proc. rdr do 64,8 mln zł. Zysk netto zwiększył się w tym czasie o 103 proc. i wyniósł 58,7 mln zł.

Na 1,06 proc. minusie w okolicach 52-tygodniowych minimów zamknął piątkowe notowania kurs ML Systems. Jak powiedział prezes Dawid Cycoń podczas konferencji GPW Innovation Day, ML System podtrzymuje, że uruchomi linię produkcyjną Active Glass w 2023 r. Spółka obserwuje rynek pod kątem ewentualnej emisji akcji, ale nie podjęła na razie żadnych decyzji w tym zakresie.

Najsłabiej w gronie małych spółek z sWIG80 sesję zakończyły akcje Lubawy (-4,08 proc.), Photon Energy (-3,62 proc.) i Erbudu (-3,61 proc.).

Kurs Lubawy utrzymuje się w trwającym od kwietnia br. trendzie bocznym i obecnie znajduje się w okolicach połowy jego wysokości. Kurs Erbudu natomiast od początku października br. buduje trend boczny w okolicach 52-tygodniowych minimów.