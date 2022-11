Reklama

Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 189,5 mln zł wobec 221,1 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 455,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 11,5% r/r. Skorygowana EBITDA w Polsce wzrosła o 16,1% do 446,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 688,9 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 1 271,7 mln zł rok wcześniej.

"Trzeci kwartał był kolejnym, w którym dynamicznie rozwijaliśmy się na każdym z naszych głównych rynków. Rozwój ten był możliwy dzięki konsumentom, którzy cenią w usługach InPost wygodę i elastyczność oraz sprzedawcom e-commerce, którzy znajdują u nas możliwość oferowania szybkich i atrakcyjnych cenowo dostaw dla swoich klientów. Naszym zdaniem, potrzeba poprawy wydajności dostaw i zautomatyzowania rozwiązań ostatniej mili nigdy nie była większa, gdyż presja inflacyjna, wymuszająca poszukiwanie przez sprzedawców oszczędności, nadal stanowi olbrzymie wyzwanie dla sektora e-commerce" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

"Pracujemy nad tym, aby zapewnić stały wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach: w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii, zarówno w czwartym kwartale, jak i w całym 2023 r. Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości otoczenie rynkowe, czyli wysokie koszty paliw, energii, pracy i usług, pozwoli utrzymać wzrost dostaw do urządzeń Paczkomat oraz w kanale PUDO, które są konkurencyjną cenowo opcją. Biorąc to pod uwagę, w trzecim kwartale nadal dynamicznie rozbudowywaliśmy naszą sieć urządzeń Paczkomat, powiększając ją o 2 064 nowych urządzeń i osiągając na koniec kwartału liczbę 26 330 maszyn w całej grupie" - dodał.

W Polsce w III kwartale InPost dodatkowo umocnił swoją pozycję, zwiększając liczbę klientów o 13% r/r do 16,3 mln. Wolumen przesyłek wyniósł 124,1 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do II kw., kiedy obsłużono ich 122,8 mln. Liczba urządzeń Paczkomat w Polsce wzrosła od początku roku o 17% do 19 254. Tym samym, aż 59% Polaków ma swój Paczkomat InPost w odległości 7 minut spacerem (55% na koniec III kwartału 2021).

We Francji w III kwartale spółka zależna InPost, Mondial Relay, rosła szybciej niż rynek czwarty kwartał z rzędu. Wolumen przesyłek Mondial Relay we Francji wzrósł o 34%, przy stagnacji rynku. W III kwartale Mondial Relay odnotował wzrost przychodów o 34% r/r, oraz wzrost skorygowanej EBITDA o 13,2% do 60 mln zł. Mondial Relay do przejęcia przez InPost w lipcu 2021 r. wykorzystywał wyłącznie punkty odbioru i nadań (PUDO), i nie miał własnych maszyn paczkowych. Od tego czasu InPost rozstawił 1 653 maszyn, z czego 671 zostało rozstawionych w III kwartale, podano także.

InPost UK (Wielka Brytania) zanotował wzrost wolumenów w III kw. o 227% r/r i o 25% w porównaniu z II kw. Te wzrosty zostały osiągnięte mimo spadku całego brytyjskiego rynku e-commerce o 8%. Wzrost wynikał przede wszystkim z wprowadzenia nowej na rynku brytyjskim usługi dostawy Paczkomat - Paczkomat. Usługa spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem klientów. Chociaż duże wolumeny spowodowały przejściowe problemy z wydajnością, dobre przyjęcie tej usługi wskazuje na silne zapotrzebowanie konsumentów na dostawę do punktu. Aby sprostać dodatkowemu zapotrzebowaniu na przepustowość sieci, InPost kontynuował instalację nowych maszyn w lokalizacjach o większym natężeniu ruchu. Firma na koniec III kwartału posiadała 4 333 urządzeń Paczkomat, o 38% więcej niż na koniec 2021 roku. W największych miastach - Londyn, Birmingham i Manchester - 46% mieszkańców ma 7 minut spacerem do najbliższego urządzenia Paczkomat InPost, podano także.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 428,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 317,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 910,8 mln zł w porównaniu z 2 910,7 mln zł rok wcześniej.

"Dobre wyniki za 9 miesięcy tego roku są efektem wzrostu wolumenów oraz poprawy rentowności. To pozytywny prognostyk dla wyników za cały rok. Jednak, od połowy października rynek rośnie w tempie umiarkowanym, co może wskazywać na to, że spodziewana od dłuższego czasu presja inflacyjna odczuwalna dla polskiego konsumenta zaczyna stawać się faktem. Niemniej jednak można oczekiwać, że pozytywny wpływa na marże w IV kwartale będą miały coroczne podwyżki cen kontraktowych. Proces podwyżek będzie kontynuowany do końca I kw. 2023 r. Zarząd grupy w perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewa się zwiększenia udziałów rynkowych we wszystkich kluczowych dla grupy krajach. Na każdym z nich konsumenci korzystają z wygody, jaką daje możliwość odebrania przesyłek w dowolnym terminie, a sprzedawcy, dzięki rozwiązaniom InPost mogą optymalizować koszty" - podsumował InPost.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W lipcu 2021 r. sfinalizował przejęcie francuskiej spółki Mondial Relay. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)