Zysk operacyjny wyniósł 2,22 mln zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,2 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 33,78 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 4,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 138,33 mln zł w porównaniu z 118,51 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2022 przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 42.202,8 tys. zł i były wyższe o 24,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Koszty działalności operacyjnej wyniosły ok. 40.031,7 tys. zł i były wyższe o 24,7% w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Znaczący wzrost przychodów oraz kosztów to efekt wzrostu cen. W III kwartale 2022 roku grupa wygenerowała zysk na sprzedaży w kwocie ok. 2.171,1 tys. zł, podczas gdy w III kwartale 2021 roku zysk ten wyniósł ok. 1.663,7 tys. zł" - czytamy w raporcie finansowym

"W III kwartale 2022 r. M Food rozpoczął inwestycje w zakładzie produkcyjnym w Bułgarii, w wyniku których wzrosną moce produkcyjne miodów BIO. Szacunkowy koszt całej inwestycji może wynieść nawet 500 tys. euro. Inwestycja jest prowadzona ze środków własnych. Trzeci kwartał roku to także kontynuacja podjętych w poprzednich kwartałach działań związanych z kontraktowaniem zwiększonych ilości miodu z kierunków innych niż Ukraina, w związku z toczącą się na jej terytorium wojną" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2022 r. wyniosła 0,52 mln zł wobec 19 tys. zł straty rok wcześniej.

M Food to polska spółka holdingowa, jeden z czołowych graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi w Europie oraz największy w Europie Środkowo-Wschodniej gracz w tym sektorze. Jest obecna na czterech kontynentach. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2011 r.

(ISBnews)