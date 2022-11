Reklama

"Na zaawansowanym etapie realizacji jest budowa Comarch Data Center w USA. Na początku 2023 obiekt zostanie oddany do eksploatacji, co poprawi dywersyfikację geograficzną infrastruktury Comarchu i pozwoli wykorzystać niższe ceny energii za oceanem" - powiedział Tarański podczas wideokonferencji.

W połowie ub.r. Comarch Inc., spółka zależna od Comarchu, podpisała umowę z The Weitz Company LLC na budowę "Comarch Data Center" wraz z infrastrukturą w Mesa, w stanie Arizona. Wartość umowy wynosi ok. 72,16 mln zł netto.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)