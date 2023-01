Reklama

Stosunkowo najlepiej radziły sobie mniejsze spółki. Indeks WIG80 był 12,5 proc. na minusie. Na drugim biegunie są średniej wielkości firmy – WIG40 stracił 22 proc. Największe spółki (WIG20) poszły w dół o 21 proc. Wzrosty byłyby znacznie bardzie dotkliwe gdyby nie silne odbicie w ostatnim kwartale, gdy indeks największych spółek wzrósł o 30 proc.

Reklama

Wygrane blue chipy

Tylko trzy spółki w WIG20 osiągnęły w ciągu poprzednich 12 miesięcy dodatni wynik. Zdecydowanym prymusem była tu Jastrzębska Spółka Węglowa, która zyskała 66 proc. w porównaniu do 2021 roku. Na plusie były jeszcze PZU (plus 7,8 proc.) oraz Dino (plus 2,5 proc.). Należy jednak nadmienić, że akcje JSW kosztowały w marcu ponad 80 zł, a zamknęły rok na poziomie ok. 58 zł. W centrum uwagi inwestorów był w mijającym roku PKN Orlen za sprawą fuzji z Grupą Lotos. Rekordowe notowania miał w styczniu, a roczny dołek zanotował w listopadzie (kosztował ok. 49 zł). Rok 2022 zakończył ostatecznie na ok. 12-proc. minusie.

Średnie spółki

Wygranymi indeksu średnich spółek okazały się akcje Bumechu, które wzrosły w poprzednim roku aż o 167 proc. Spółka jest właścicielem kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Zajmuje się wydobyciem węgla kamiennego, a jej znakomite wyniki w poprzednich dwóch latach to pochodna m. in. bardzo dużych wzrostów cen surowca. Znakomity wynik osiągnęło także biuro maklerskie XTB, którego wycena zwiększyła się o 99,2 proc. Spółka przyciąga inwestorów bardzo dobrymi wynikami finansowymi.

Indeks sWIG80

W tej grupie spółek mieliśmy najbardziej imponujące wzrosty. Spółka Sunex, która działa w branży OZE, podrożała aż o 541 proc. Ponad dwukrotnie wzrosły także takie podmioty z tego indeksu jak Votum (+182 proc.), Arctic Paper (+143 proc.), Sygnity (+144 proc.), Unimot (+124 proc.) oraz Lubawa (+106 proc.).

Łącznie stopę zwrotu przekraczającą 100 proc. zanotowało 13 spółek z głównego rynku GPW. Do tej grupy należy m. in. spółka Wittchen.

Pozytywne wyjątki

Chociaż GPW znajduje się od dłuższego czasu w bessie, to nie brakuje spółek, które wyróżniały się na tle rynkowej mizerii ciągłymi wzrostami, regularnie dowożąc pozytywne wyniki finansowe. Dobrze radziły sobie firmy z branży budowlanej – to m. in. Budimex i Torpol. Swoje wyniki zawdzięczają m. in. spadkowi dynamiki wzrostu kosztów oraz posiadaniem dużej ilości gotówki, która pozwala generować dodatkowe dochody z lokatowych odsetek.