Wartość portfela zamówień Unibepu w budownictwie kubaturowym na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł; w sekcji infrastrukturalnej aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł, a w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego 615 mln zł, podała spółka. Z kolei aktualna wartość portfela zamówień Unihouse (segment budownictwa modułowego) do realizacji w 2023 r. i kolejnych latach wynosi ok. 225 mln zł.

"Naszą siłą jest dywersyfikacja biznesu. Dynamicznie rozwija się segment budownictwa energetyczno-przemysłowego, skoncentrowany w części energetycznej głównie na modernizacjach kotłowni, elektrowni, elektrociepłowni, instalacji termicznego przekształcania odpadów czy kogeneracyjnych, który aktualnie realizuje 13 projektów na terenie całego kraju, a wartość portfela zamówień na kolejne lata tego obszaru biznesowego wynosi 615 mln zł. W ostatnim czasie obserwujemy m.in. aktywność samorządów w zakresie modernizacji PEC-ów" - powiedział prezes Leszek Gołąbiecki, cytowany w komunikacie.

W budownictwie kubaturowym Unibep realizuje obecnie ponad 40 inwestycji w całej Polsce, głównie dla inwestorów prywatnych. Grupa dostrzega jednak duży potencjał kooperacji z podmiotami publicznymi, tj. wojskiem, urzędami centralnymi i samorządami. Wartość portfela zleceń tego segmentu na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł. W sekcji infrastrukturalnej, w ramach której w 2022 r. wybudowano m.in. 80-kilometrową zaporę na granicy polsko-białoruskiej, aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł, podano także.

Zgodnie z szacunkowymi, niezaudytowanymi danymi Unibep w ujęciu skonsolidowanym wypracował w 2022 r. ok. 2 264 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ok. 32-proc. wzrost rok do roku. W analizowanym okresie szacunkowy zysk netto grupy wyniósł ok. 31 mln zł wobec 47 mln zł rok wcześniej.

Spółka wyjaśnia, że spodziewana obniżka skonsolidowanego wyniku netto to w zasadniczej części konsekwencja uwzględnienia straty netto w kwocie ok. 36 mln zł wygenerowanej przez segment budownictwa modułowego, funkcjonującego w ramach Unihouse, który w minionym roku w następstwie wojny w Ukrainie zmagał się z wyhamowaniem inwestycji, przerwanymi łańcuchami dostaw, wzrostem cen materiałów oraz logistyki. Powyższe zdarzenia zarząd Unibep definiuje jako nadzwyczajne oraz przejściowe.

"Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego wyrażonego przede wszystkim ponadprzeciętnym wzrostem inflacji oraz niepokojów geopolitycznych spowodowanych wojną w Ukrainie, w 2022 r. utrzymaliśmy pomyślny trend na poziomie sprzedaży, która urosła rok do roku o ok. 32%. Z kolei poziom wyniku to w dużej części efekt bardzo dobrych rezultatów w segmencie deweloperskim, korzystającym z koniunktury i ożywienia gospodarczego obserwowanych jeszcze w 2021 r., a 635 lokali sprzedanych w 2022 r. jest solidną bazą do dobrych wyników w kolejnych okresach. Ale do wyniku grupy 'dołożyły się' także segment budownictwa kubaturowego, energetyczno-przemysłowego i infrastruktury" - skomentował Gołąbiecki.

"Na Unihouse patrzymy w szerszym horyzoncie i strategicznie pozostajemy na kilku rynkach: skandynawskim i niemieckim, realizując projekty ze stałymi, sprawdzonymi partnerami. Ekologiczne trendy w budownictwie oraz dbałość o efektywność energetyczną obiektów, wspierane przez unijną legislację, powinny napędzać popyt na inwestowanie w rozwiązania oferowane przez Unihouse" - powiedział także prezes.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 712 mln zł w 2021 r.

