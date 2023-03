Bloober Team nie wyklucza wypłaty dywidendy, ale priorytetem będą potencjalne przejęcia lub finansowanie dodatkowych projektów, poinformował prezes Piotr Babieno.

"Myślę, że nawet w tym roku byłaby możliwość, aby podzielić się z akcjonariuszami, ale budujemy firmę na kilkadziesiąt lat. Jeśli dywidenda będzie spójna z tym planem, to podejmiemy ten temat, ale jeśli pojawią się ewentualne możliwości przejęć czy projekt z nowym partnerem, to będzie to ważniejszy cel" - powiedział Babieno podczas prezentacji strategii Bloober Team 3.0.

Bloober Team - deweloper gier specjalizujący się dotychczas w horrorze psychologicznym - ogłosił podczas Games Invest Forum strategię na najbliższe lata, która zakłada, że do 2027 r. spółka zostanie światowym liderem horroru. Spółka przedstawiła roadmapę przyszłych działań, zapowiedziała utworzeniu oddziałów w Warszawie i Los Angeles, a także przejście na główny rynek GPW w 2023 r.

Plan na lata 2023-2017 obejmuje:

* projekty wewnętrzne: "Silent Hill 2", Project C, Project G (faza koncepcyjna), Project H (w planach)

* Projekty współtworzone: "Layers of Fear", Project M, Project F

* Inne media: "The Medium" - serial, "The Medium" - gra planszowa, "Layers of Fear" - film

* Pozostałe projekty do ogłoszenia.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)