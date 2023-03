XTB odnotowało 766,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 237,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 885,68 mln zł wobec 276,82 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 897,7 mln zł wobec 285,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 1 444,25 mln zł w 2022 r. wobec 625,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 761,56 mln zł wobec 234,84 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2022 roku kontynuowany był trend dynamicznie rosnącej bazy klientów, jak i liczby aktywnych klientów. W prezentowanym roku XTB pozyskało blisko 197 tys. nowych klientów. Tym samym, w każdym z czterech kwartałów firma zrealizowała deklaracje zakładające pozyskanie średnio co najmniej 40 tys. klientów kwartalnie. Łączna liczba klientów na koniec 2022 roku przekroczyła prawie 615 tys. Ważnym wskaźnikiem wpływającym na wynik jest liczba aktywnych klientów, która w całym 2022 roku wyniosła blisko 259 tys. (w 2021 roku: 190 tys.), co daje wzrost prawie 36% r/r" - napisał prezes XTB Omar Arnaout w liście dołączonym do raportu.

Dodał, że zarząd XTB główny nacisk kładzie na rozwój organiczny XTB, z jednej strony zwiększając penetrację rynków europejskich, z drugiej budując sukcesywnie obecność w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

