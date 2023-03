Eurocash odnotował 79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Reklama

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 1 151 mln zł wobec 938 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Zysk EBITDA sięgnął 308 mln zł wobec 270 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA przed MSSF16 sięgnął odpowiednio: 204 mln zł wobec 150 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8 223 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 6 889 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 67,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 113,57 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30857,66 mln zł w porównaniu z 26281,43 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął w ub.r. 1 000 mln zł wobec 708 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś zysk EBITDA przed MSSF16 sięgnął odpowiednio: 570 mln zł wobec 349 mln zł zysku rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2022 roku Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności, co przełożyło się na zwyżkę łącznych przychodów o ponad 19% r/r, do 8,2 mld zł. W całym ubiegłym roku skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"Dzięki działaniom nakierowanym na poprawę efektywności, Grupa Eurocash wypracowała najwyższy w swojej historii wynik EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację): w czwartym kwartale sięgnął on 308 mln zł (+14% r/r), a w całym 2022 roku przekroczył 1 mld zł (+41% r/r). EBITDA przed uwzględnieniem MSSF 16 w omawianych okresach wyniosła odpowiednio 204 mln zł (+36% r/r) i 570 mln zł (+63%)" - czytamy dalej.

Prezes Paweł Surówka ocenia, że Eurocash jest "na dobrej drodze" do spełnienia celów na 2025 r. (zakładające m.in. wynik EBITDA przed MSSF 16 w wysokości 1 mld zł).

"W strategii na lata 2023-2025, którą przedstawiliśmy pod koniec sierpnia, postawiliśmy sobie ambitne cele, w tym wzrost zysku EBITDA do 1 mld zł (przed MSSF 16) w 2025 roku. Jestem bardzo zadowolony z kolejnych już działań realizowanych w ramach przyjętej strategii, w tym z rozpoczęcia integracji jednostek hurtowych, rosnącej sprzedaży przez platformę eurocash.pl, czy ze zwiększania liczby sklepów integrowanych na platformie IPH. Znacząco poprawiliśmy też standing finansowy, osiągając najniższy wskaźnik długu netto do EBITDA od 4 lat, poniżej poziomu zapisanego w naszej strategii. W środowisku wysokich stóp procentowych systematycznie zmniejszamy zadłużenie, aby ograniczać koszty finansowe. Efektem jest wyraźna poprawa rentowności na poziomie wyniku netto. Widzę nas na dobrej drodze, by spełnić nasze ambitne cele na 2025 rok" - powiedział Surówka, cytowany w komunikacie.

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (przed MSSF 16) na koniec 2022 roku spadł poniżej 1,2x. To najniższy poziom tego wskaźnika od końca 2018 r., podkreśliła też spółka.

"W segmencie hurtowym czwarty kwartał 2022 roku był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Eurocash zanotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży we wszystkich formatach dystrybucji. Łączna zewnętrzna sprzedaż produktów w Hurcie sięgnęła 5,9 mld zł i była o 19,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku. O 18,7% r/r, do 232,4 mln zł, wzrosła natomiast EBITDA segmentu hurtowego w ostatnim kwartale 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

W całym ubiegłym roku sprzedaż produktów w Hurcie wyniosła 22,3 mld zł, co stanowi wzrost o 15,8% w porównaniu z 2021 rokiem, natomiast EBITDA segmentu zwiększyła się o 22,9% r/r do 821 mln zł. Oznacza to wzrost marży EBITDA do 3,7% z 3,5% przed rokiem, podano także.

"Sprzedaż segmentu detalicznego w czwartym kwartale ubiegłego roku sięgnęła 2,04 mld zł (+15,9% r/r), a w całym 2022 roku przekroczyła 7,67 mld zł (+20,2% r/r). Warto odnotować wzrost rocznej sprzedaży w ujęciu like-for-like, tj. porównując tę samą liczbę sklepów, o 12,1% w Delikatesach Centrum oraz o 20,9% w salonikach Inmedio" - napisano dalej.

EBITDA segmentu detalicznego w IV kwartale 2022 roku wyniosła 132 mln zł (wzrost o 5,4% r/r), a w całym minionym roku sięgnęła 376 mln zł (+83,6%). Marża EBITDA Detalu w 2022 roku wyniosła tym samym 4,9% wobec 3,2% rok wcześniej. Baza roku 2021 była obciążona odpisami na kwotę 64,3 mln zł związanymi z zamknięciem 50 supermarketów, wskazała też spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2022 r. wyniósł 171,23 mln zł wobec 137,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją żywności i innych produktów szybkozbywalnych (FMCG). Współpracuje z ponad 90 tys. klientów, z których blisko 60 tys. stanowią niezależni przedsiębiorcy prowadzący lokalne sklepy detaliczne w całej Polsce, których Eurocash wspiera w obszarze dystrybucji, marketingu, nowych technologii i edukacji. Grupa Eurocash to również organizator znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich takich jak: ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama i Duży Ben. Grupa Eurocash jest także właścicielem Frisco - największego supermarketu internetowego w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)