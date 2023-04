Shoper odnotował 18,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 25,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 25,15 mln zł wobec 21,61 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 34,79 mln zł wobec 26,71 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,29 mln zł w 2022 r. wobec 80,19 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2022 był dla światowej i polskiej gospodarki czasem pełnym wyzwań. Wojna w Ukrainie, rosnące koszty prowadzenia biznesu i szalejąca inflacja wygenerowały nowe problemy, ale i nowe szanse. Te ostatnie wykorzystaliśmy doskonale, wzmacniając fundamenty naszego biznesu i wspierając rozwój użytkowników platformy Shoper. Przełożyło się to bezpośrednio na rekordowe wyniki finansowe: wzrost przychodów i skorygowanego zysku EBITDA odpowiednio o 54% i 24% r/r. Na bieżący rok patrzymy z optymizmem. Mimo wymagających warunków makroekonomicznych, spadającej konsumpcji dóbr uniwersalnych i niższego, niż w latach poprzednich, wzrostu rynku e-commerce, dostrzegamy wiele możliwości i szans rozwojowych, które chcemy dobrze wykorzystać. Klienci Shoper stanowią bardzo silny segment producencki, między innymi w branży modowej, kosmetycznej, czy w branżach, które związane są stylem życia. W dalszym ciągu zapotrzebowanie na tego typu produkty jest bardzo wysokie. W związku z tym patrzymy z optymizmem na rozwój naszych merchantów. W tym roku klienci stawiają na sprawdzone marki i liderów na rynku, co stawia Shoper na bardzo dobrej i stabilnej pozycji" - napisał prezes Grupy Shoper Marcin Kuśmierz w liście do akcjonariuszy.

W 2023 r. Shoper dostrzega wiele szans na rozwój i spodziewa się nadal dynamicznego wzrostu grupy. Zwiększanie skali działalności pozwoli zdobywać kolejne segmenty rynku i budować pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań e-commerce w Europie, podkreślił.

"Koncentrujemy rozwój naszego biznesu na czterech filarach, w których dostrzegamy największy potencjał i największe zapotrzebowania ze strony klientów. Cyfrowa Reklama, Sprzedaż Wielokanałowa oraz usługi Finansowe i Logistyczne będą motorem naszego wzrostu w kolejnych latach. Dynamicznie rozwijaliśmy ofertę usług opartych zarówno o tradycyjny model abonamentowy jak i pay-as-you-grow, który jest ściśle skorelowany z obrotami generowanymi w sklepach internetowych wykorzystujących platformę Shoper. Usługi oparte o ten ostatni cieszą się coraz większą popularnością i są odpowiedzialne za znakomitą większość naszych przychodów. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy też dwie świetne inwestycje, które bardzo dobrze wpisały się w naszą strategię rozwoju i uzupełniły portfolio naszych usług.Zainwestowaliśmy w dwie agencje - Sempire, firmę wyspecjalizowaną w pozycjonowaniu sklepów internetowych w wyszukiwarkach oraz Selium, firmę, która wniosła unikalne kompetencje w zakresie sprzedaży wielokanałowej oraz zagranicznej" - przekazał też prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 20,22 mln zł wobec 25,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)