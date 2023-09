Shoper odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto sięgnął 7,92 mln zł vs 4,78 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 7,23 mln zł wobec 6,01 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,61 mln zł wobec 8,11 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skorygowana EBITDA 11,96 mln zł vs 8,5 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,4 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 28,76 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W drugim kwartale 2023 roku przychody Shoper sięgnęły 36,4 mln zł, co oznacza wzrost o 27% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 12 mln zł i był wyższy aż o 41% niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży w sklepach internetowych Shoper wyniosła w drugim kwartale 2 mld zł (GMV Sklepy), a powiększona o inne kanały sprzedaży wyniosła blisko 2,2 mld zł (GMV Omnichannel). Oba wskaźniki poprawiły się odpowiednio o 10 i 11% w stosunku do drugiego kwartału 2022" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2023 r. spółka miała 11,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 8,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 71,53 mln zł w porównaniu z 55,08 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 20,66 mln zł wobec 15,73 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk netto to 14,31 mln zł vs 9,44 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA 23,36 mln zł vs 16,6 mln zł.

Reklama

"Przychody Grupy Shoper w pierwszych sześciu miesiącach osiągnęły poziom 71,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 30% w porównaniu z 1 półroczem 2022 roku. Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła poziom 23,4 mln zł, o 41% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast skorygowany zysk przed opodatkowaniem (brutto) wzrósł o 37% osiągając 16,5 mln zł, a skorygowany zysk netto wyniósł 14,3 mln zł" - czytamy w raporcie.

"Skonsolidowane GMV Sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 3,45 mld zł do 3,87 mld zł, notując dynamikę na poziomie 12%, a GMV Omnichannel - wzrosło z 3,80 mld zł do 4,28 mld zł tj. o 13%. Wzrost jest wynikiem dalszego dynamicznego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach Grupy Shoper. Wskaźnik miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) osiągnął na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem poziom 2,8 mln zł tj. o 21% więcej niż w 1 półroczu 2022 roku" - czytamy dalej.

Na 30 czerwca 2023 roku zatrudnienie w Grupie wynosiło 274 osoby wobec 289 osób na 31 grudnia 2022 roku, podano także.

"Wyniki grupy kapitałowej potwierdzają dobrą perspektywę rozwoju dla sklepów internetowych w modelu SaaS oraz podkreślają pozycję Grupy Shoper jako lidera w zakresie oferty sklepów internetowych sprzedawanych w modelu SaaS na polskim rynku wspieraną jednocześnie przez rozwój rynku e-commerce wśród MŚP widoczny we wzroście wskaźnika Gross Merchandise Value (GMV) prezentującego wartość zamówień zrealizowanych na platformach obsługiwanych przez Grupę Shoper. Wyniki Grupy są jednocześnie potwierdzeniem trafności obranej strategii rozwoju Grupy Shoper i potwierdzeniem jej konsekwentnej realizacji" - skomentowano w raporcie.

"Jesteśmy zadowoleni z wyników drugiego kwartału i pierwszego półrocza 2023 roku. To potwierdza zdolność naszej spółki do radzenia sobie w trudnych warunkach rynkowych. Naszymi priorytetami pozostają: wspieranie rozwoju naszych klientów, efektywne zarządzanie kosztami i kontynuacja rozwoju biznesu. Już teraz widzimy, że te działania pozytywnie wpłyną na trzeci kwartał tego roku. Wyniki pierwszych dwóch miesięcy kolejnego półrocza napawają nas optymizmem" - dodał członek zarządu ds. finansowych Piotr Biczysko, cytowany w komunikacie prasowym.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 11,94 mln zł wobec 9,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.

(ISBnews)