Shoper odnotował 10,2 mln zł skorygowanego zysku netto w IV kw. 2023 r., co stanowi wzrost o 31% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Skorygowana EBITDA wyniosła 15,1 mln zł (wzrost o 17% r/r) przy łącznych przychodach w wysokości 43,6 mln zł (wzrost o 19% r/r).

W całym 2023 r. Shoper odnotował 31 mln zł skorygowanego zysku netto (wzrost o 43% r/r) oraz 50,6 mln zł skorygowanego zysku EBITDA (wzrost o 31% r/r). Przychody Shoper w 2023 r. wyniosły 152,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 24% względem 2022 r., a w porównaniu do 2021 r., niemal podwojenie przychodów spółki, podano.

"Rekordowe wyniki finansowe Grupy Shoper potwierdzają naszą zdolność do błyskawicznego dostosowania się do zmieniających się warunków makroekonomicznych i wykorzystywania szans jakie w danym czasie daje rynek. W ubiegłym roku, po raz kolejny, zwiększyliśmy do rekordowego poziomu inwestycje w rozwój oferty. Wszystko po to, by sprzedawcy korzystający z platformy Shoper mogli wykorzystać przewagę konkurencyjną bazującą na usługach naszej firmy i know-how naszego zespołu" - powiedział członek zarządu ds. finansowych w Shoper Piotr Biczysko, cytowany w komunikacie.

Sprzedawcy prowadzący sklepy internetowe na platformie Shoper osiągnęli w ub.r. rekordowo wysokie wyniki, znacznie przewyższające tempo rozwoju rynku, podkreśliła spółka. Wartość transakcji uwzględniających sprzedaż ze sklepów internetowych, platform handlowych i porównywarek cenowych (GMV Omnichannel) wyniosła 9,5 mld zł, co oznacza wzrost o 16% r/r. Sprzedaż w samych sklepach internetowych (GMV Sklepy) osiągnęła poziom 8,5 mld zł, czyli o 15% więcej niż w 2022 roku.

Shoper w 2023 r. sukcesywnie inwestował w rozwój swojej oferty w czterech głównych segmentach, tj.: sprzedaż wielokanałowa, reklama cyfrowa, logistyka oraz usługi finansowe i płatności. Jednym z istotnych wydarzeń dla spółki było rozszerzenie umowy o współpracy z home.pl, w ramach której ok. 3 tysiące sklepów internetowych zostało przeniesionych z modelu "private label" na platformę Shoper, przypomniano.

2023 rok dla Shopera oznaczał również wyjście ze swoją ofertą za granicę. Spółka nawiązała partnerstwo z platformą Gomag - najpopularniejszym w Rumunii dostawcą sklepów internetowych. W ramach współpracy Shoper rozpoczął świadczenie usług reklamy cyfrowej dla klientów tej platformy.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)