Grupa VRG planuje w tym roku zwiększać przychody oraz marżę brutto zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim, podała spółka.

"Perspektywy rozwojowe Grupy VRG w 2023 roku w znaczącym stopniu determinowane będą przez czynniki zewnętrzne związane ze zjawiskami kryzysowymi w gospodarce, których przejawem negatywnie rzutującym na nastroje konsumenckie jest utrzymujący się wysoki poziom inflacji oraz związany z nią wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych. Niestabilna sytuacja w polityce światowej i zagrożenia związane z toczącym się konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski mogą również niekorzystnie wpływać na zachowania konsumentów i ich skłonność do dokonywania zakupów w kolejnych kwartałach" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

"Biorąc pod uwagę te czynniki uważamy, że dzięki dywersyfikacji biznesu Grupy na segment jubilerski i odzieżowy oraz szerokiej ofercie dla różnych grup konsumenckich przez działające w obu segmentach marki, poziom przychodów w roku 2023 powinien być wyższy od zrealizowanych w roku 2022, zarówno w segmencie odzieżowym jak i jubilerskim. W obu segmentach planowana jest również dalsza poprawa marży procentowej brutto w stosunku do 2022 roku" - czytamy dalej.

Przychody grupy wzrosły w ub.r. do 1 273,95 mln zł z 1 069,93 mln zł rok wcześniej. Przychody segmentu odzieżowego w 2022 r. wzrosły o 13,8% r/r do 648,2 mln zł, zaś w segmencie jubilerskim zwiększyły się o 25% r/r do 625,7 mln zł.

Marża brutto segmentu odzieżowego wyniosła 55,4% w 2022 roku, co oznacza wzrost o 1,1 pkt proc. r/r, zaś w segmencie jubilerskim została utrzymana na tym samym poziomie 51,8% w porównaniu do poprzedniego 2021 r.

"Podstawą realizacji powyższych celów biznesowych jest posiadanie przez Grupę VRG portfolio marek o wysokiej rozpoznawalności i dobrym wizerunku, adresowanych do różnych grup konsumenckich. Zachowując pełną świadomość głębokich przemian na rynku, Grupa VRG w segmencie odzieżowym nadal koncentruje się na zachowaniu pozycji lidera w segmencie premium klasycznej mody męskiej. Jednocześnie w ofercie marek odzieżowych Grupy VRG coraz większy udział stanowi odzież typu casual i smart casual. Jest to odpowiedź na panujące trendy i oczekiwania klientów utrwalone w czasie pandemii COVID-19, upowszechnienie pracy zdalnej i styl życia, w którym dominującymi atrybutami ubioru stały się wygoda, prostota i komfort użytkowania odzieży" - napisano także.

Podążanie za rynkiem oraz lepsze dopasowanie do poszczególnych grup konsumentów skłoniły grupę do wyraźniejszego zróżnicowania marek Vistula, Bytom i Wólczanka pod względem estetycznym, stylistycznym, cenowym oraz w obszarze komunikacji marketingowej, przy zachowaniu wspólnego modelu dystrybucji. Strategicznie ważnym kierunkiem rozwoju marki Vistula jest stopniowe od kilku sezonów zwiększanie wielkości kolekcji damskiej, pozycjonowanej w średnim i wyższym segmencie cenowym. Z projektem tym grupa wiąże duże nadzieje w perspektywie średnio i długoterminowej, wskazano także.

Grupa kapitałowa na dzień sporządzenia raportu posiada sieć sprzedaży detalicznej, liczącą 534 lokalizacji łącznie z salonami franczyzowymi marek Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.Kruk. Spośród funkcjonujących salonów grupa jest właścicielem tylko 1 lokalizacji.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym. Jej skonsolidowane przychody w 2022 r. wyniosły 1,27 mld zł.

