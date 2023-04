Oponeo.pl odnotowało 40,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 60,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 63,27 mln zł wobec 79,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 695,1 mln zł w 2022 r. wobec 1 514,55 mln zł rok wcześniej.

"W 2022 roku całkowite przychody ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl wyniosły 1 695 103 tys. zł, co oznacza wzrost o 11,9% w porównaniu do roku poprzedniego, który zamknął się przychodem w kwocie 1 514 546 tys. zł. Wpływy ze sprzedaży krajowej wyniosły 1 380 451 tys. zł i wzrosły o 12,5% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż zagraniczna wygenerowała przychód w wysokości 314 652 tys. zł zwiększając się o 9,5% rok do roku. Udział przychodów krajowych w całości przychodów ze sprzedaży Grupy Oponeo.pl wyniósł 81,4%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

"Z tytułu sprzedaży akcesoriów samochodowych uzyskaliśmy przychód wielkości 1 437 792 tys. zł, co stanowiło 84,8% całości przychodów ze sprzedaży grupy. W 2022 roku sprzedaliśmy 4 150,9 tys. opon oraz 167,1 tys. felg w Polsce i za granicą" - napisał prezes Dariusz Topolewski w liście do akcjonariuszy.

Segmentem generującym główny przychód jest sprzedaż akcesoriów samochodowych, czyli opon, felg i innych drobnych akcesoriów. Przychody z tego segmentu wyniosły 1 437,79 mln zł, rosnąc 11,4% r/r i odpowiadając za 84,8% całości przychodów ze sprzedaży grupy. Przychód ze sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych ustalił się na poziomie 115,27 mln zł, co oznacza 40,5% więcej niż rok wcześniej. W strukturze sprzedaży, wpływy z tego segmentu stanowiły 6,8% całości przychodów. W 2022 roku w segmencie narzędzi grupa wygenerowała obrót na poziomie 126,25 mln zł, utrzymując poziom sprzedaży z roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży narzędzi odpowiadają za 7,5% całości przychodów grupy, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 40,51 mln zł wobec 53,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Oponeo.pl, z siedzibą w Bydgoszczy, jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Miała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

(ISBnews)