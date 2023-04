Benefit Systems sfinalizował umowę nabycia 6 klubów sieci Saturn Fitness, zwiększając tym samym liczbę własnych klubów fitness w Polsce do 192 obiektów, podała spółka. Nabywane podmioty wzmocnią ofertę grupy w strategicznych dla Programu MultiSport miastach, takich jak Kraków czy Gdynia, a także na Górnym Śląsku. Wartość transakcji to 27,6 mln zł, która może być powiększona o 1,1 mln zł.

"Saturn Fitness osiąga bardzo dobre wyniki operacyjne i ma ugruntowaną pozycję w miastach, które są istotne dla dalszego wzmacniania oferty Programu MultiSport. Rozwijana od ponad dwóch dekad sieć idealnie wpisuje się w najnowsze trendy i potrzeby klientów, łącząc zaawansowaną ofertę treningów oraz rozbudowany park maszyn z nowoczesnymi strefami wellness. To sieć, w której duży nacisk kładzie się na convenience, czyli wygodę klientów w zakresie świetnie zaprojektowanych, funkcjonalnych wnętrz czy wysokiej jakości obsługi. Przejęte kluby to segment premium. Akwizycja Saturn Fitness stanowi w związku z tym doskonałe dopełnienie oferty naszych dotychczasowych klubów i stwarza duży potencjał synergii. Wykorzystamy go, by stale rosnącej grupie użytkowników kart MultiSport i klientów indywidualnych gwarantować jak najlepszy pakiet usług, zwłaszcza, że wizyty w klubach sieci Saturn już teraz są bardzo popularne wśród naszych użytkowników. Przejęcie Saturn Fitness to kolejny, po akwizycji Total Fitness oraz Calypso Fitness, krok w umacnianiu naszej sieci klubów fitness, które stanowią silną przewagę programu MultiSport" - powiedział członek zarządu Benefit Systems Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.

Benefit Systems w ramach transakcji przejmie łącznie 6 klubów Saturn Fitness zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie, Gdyni, Łodzi, Chorzowie i Gorzowie Wlkp. Dwa obiekty mieszczą się w znanych i popularnych galeriach handlowych w Gdyni i Łodzi, pozostałe w rozwijających się dzielnicach mieszkaniowych, takich jak warszawskie Bielany czy krakowskie Podgórze. Oferta nabywanych klubów zawiera m.in. nowoczesne formy zajęć grupowych, treningi personalne, siłownie, strefy cardio i wolnych ciężarów oraz spa i wellness. W otwartym w 2019 roku klubie w Chorzowie klienci mają do dyspozycji blisko 400 m2 strefy wellness z sauną fińską i łaźnią parową, natomiast klub w Krakowie posiada duży basen z podgrzewaną wodą i hydromasażem, podano także.

"Cieszę się, że stajemy się częścią Grupy Benefit Systems, a przede wszystkim na to, co przyniesie przyszłość i nasze połączone siły. Wnosimy do Grupy know-how i doświadczenie ponad dwóch dekad działania w branży fitness, w tym unikatowe podejście do tworzenia nie tylko funkcjonalnych, ale i atrakcyjnych przestrzeni do podejmowania regularnej aktywności fizycznej. Nasze kluby posiadają rozbudowane strefy spa i wellness, które silnie wspierają efekty treningów, w tym procesy wzmacniania i regeneracji organizmu. To także przestrzenie pełne pozytywnej energii, inspirujące do działania i zdrowszego stylu życia. Wypracowane przez nas rozwiązania, nieszablonowe podejście do potrzeb klientów, zwłaszcza młodszych pokoleń, stanowią siłę Saturn Fitness oraz zapewnią duży potencjał dla stale rozbudowywanej oferty Benefit Systems" - dodał prezes Saturn Fitness Adam Żerkowski.

Przejmowane kluby Saturn Fitness zakończyły 2022 roku z bardzo dobrymi wynikami sprzedaży oraz mocnym bilansem. Kluby są w bardzo dobry stanie technicznym, dlatego spółka nie spodziewa się w najbliższych latach istotnych wydatków inwestycyjnych związanych z remontami. Wartość transakcji wyniesie łącznie 27,6 mln zł za 100% udziałów w przejmowanej spółce. Dodatkowo cena sprzedaży udziałów może zostać powiększona o kwotę 1,1 mln zł w przypadku osiągnięcia określonych wyników finansowych przez sieć, zakończono w informacji.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

