Wojas odnotował 30,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 31,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,03 mln zł wobec 14,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 331,45 mln zł w 2022 r. wobec 292,33 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż detaliczna za 2022 r. wyniosła 238 495 tys. zł i wzrosła o 25,6% r/r. W całej strukturze sprzedaży Wojas nastąpił wzrost udziału sprzedaży detalicznej do 72% w 2022 r. vs 65% w 2021 r. Sprzedaż stacjonarna (kanał offline) w 2022 r. wyniosła 183 247 tys. zł i wzrosła o 33,9% r/r. Na wzrost sprzedaży wpłynęła niska baza z 2021 r (epidemia COVID-19 i lockdowny w okresie styczeń-kwiecień 2021 r.), a także wzrost sprzedaży w grupie porównywalnej r/r. Sprzedaż poprzez własny sklep internetowy Wojas i Bartek (kanał online) w 2022 r. wyniosła 55 248 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,1% r/r. Udział kanału online w całej sprzedaży detalicznej za 2022 r. wyniósł 23,2% w porównaniu do 27,9% w 2021 r. Mniejsza dynamika wzrostu sprzedaży online r/r wynika z pełnienia przez ten kanał funkcji komplementarnej do kanału offline. W wyniku silnego wzrostu w kanale offline, mniej promowano i ponoszono tym samym koszty w kanale online" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 29,59 mln zł wobec 30,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.

(ISBnews)