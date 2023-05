Onde odnotowało 4,93 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 3,27 mln zł wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej.

"W rezultacie wzrostu kosztów w okresie pierwszych trzech miesięcy 2023 r. strata Grupy na poziomie EBITDA wyniosła 1,0 mln zł i była o 136,3% (3,9 mln zł) niższa od wyniku za analogiczny okres poprzedniego roku" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 182,74 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 179,03 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo wciąż wymagającego i niestabilnego otoczenia biznesowego Grupa powiększyła swój backlog w stosunku do analogicznego okres poprzedniego roku, pozyskując nowe kontrakty na rynku polskim, jak również zwiększając obecność na rynku litewskim. Na 31 marca 2023 r. Grupa miała zakontraktowane projekty o łącznej wartości 897 mln zł" - czytamy w sprawozdaniu.

"W I kwartale 2023 r. Grupa Onde zawarła kontrakty o łącznej wartości wskazanej w umowach 170,6 mln zł oraz 30,4 mln euro (tj. około 143,2 mln zł) - czyli łącznie ok. 313,8 mln zł. W raportowanym okresie spółka podpisała m.in. kolejne dwa kontrakty zagraniczne na rynku litewskim, o łącznej wartości 25,8 mln euro" - czytamy również.

Spółka poinformowała także, że po dniu bilansowym pozyskała kontrakt na dostawę, montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego obejmującego 4 projekty fotowoltaiczne. Całkowita wartość netto kontraktu to 96,4 mln zł.

"Pierwszy kwartał w branży, w której działamy, charakteryzuje się słabszymi, wobec kolejnych okresów, wynikami. Tym razem dodatkowo obciążone zostały one kilkoma kontraktami budżetowanymi przed skokowymi wzrostami cen materiałów. W samym I kw. 2023 r. podpisaliśmy jednak kontrakty na bieżących cenach o wartości 163 mln zł, co stanowi kwotę o 80% wyższą, niż w tym samym okresie przed rokiem. W tej puli jest też duży - wart 26 mln euro - kontrakt na Litwie. Zmieniające się proporcje, przyniosą poprawę rentowności w dalszej części roku. Obecnie nasz portfel zamówień ma wartość ok. 900 mln zł i jest poziomem zbliżony do zeszłorocznego" - powiedział prezes Paweł Średniawa, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 4,43 mln zł wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.

