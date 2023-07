Konsorcjum Onde i P&Q sp. z o.o otrzymało polecenie rozpoczęcia robót, skutkujące wejściem w życie umowy o roboty budowlane na wykonanie kompleksowych prac dotyczących budowy farmy wiatrowej składającej się łącznie z 10 turbin wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, podała spółka.

Całkowita wartość kontraktu: ok. 37 mln zł netto, w tym wartość przypadająca na Onde to ok. 19 mln zł netto. Inwestorem jest Enwind.

Onde jest czołowym wykonawcą infrastruktury dla sektora odnawialnej energetyki (OZE), w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych w Polsce. Funkcjonuje również w sektorze budownictwa drogowo-inżynieryjnego realizując inwestycje dla infrastruktury drogowej w Polsce. Spółka działa w ramach Grupy Erbud. Onde zadebiutowało na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)