W związku z finalizacją głębokiej zmiany modelu biznesowego Grupy CCC oraz wejścia w kolejną fazę transformacji Grupy Modivo Dariusz Miłek, dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Grupy CCC, ponownie objął stanowisko prezesa Grupy CCC, nadzorując dalszy rozwój marek CCC oraz HalfPrice, a pełniący tę funkcję przez ostatnie 4,5 roku Marcin Czyczerski został powołany na stanowisko prezesa Grupy Modivo (wcześniej eobuwie.pl) i będzie odpowiedzialny za zwiększenie skali działalności spółki, poprawę jej rentowności i wprowadzenie na giełdę, podało CCC.

"Kiedy w 2019 roku zaczynaliśmy zmianę modelu biznesowego, objąłem fotel przewodniczącego rady nadzorczej Grupy CCC, aby móc w pełni poświęcić swoją uwagę strategicznym obszarom mającym największy wpływ na wzrost wartości firmy - takim jak produkt czy rozwój linii biznesowych. W tym czasie stery Grupy przejął Marcin Czyczerski - jeden z najlepszych specjalistów w obszarze transformacji biznesu. I to był bardzo dobry krok. Razem, koncentrując się na obszarach zgodnych z naszymi najmocniejszymi kompetencjami, poprowadziliśmy zespół w kierunku omnichannelowości, zwiększając przy tym jej ofertę o dwie nowe linie biznesowe. Co więcej, zrobiliśmy to w bardzo trudnym czasie dla rynku handlu" - powiedział prezes Grupy CCC Dariusz Miłek, cytowany w komunikacie.

"Dziś jesteśmy nowoczesną, digitalową, odpowiadającą na potrzeby klientów organizacją, która konsekwentnie rozwija się zgodnie ze strategią biznesową. To też zupełnie inne miejsce niż 4 lata temu - stąd propozycja objęcia nowych stanowisk. Chcemy bowiem w każdym momencie robić to, na czym najlepiej się znamy, a przez to efektywnie wspierać organizację. Ja wracam do bezpośredniego, operacyjnego zarządzania silnym, nowoczesnym CCC i HalfPrice. Wraz z zespołem będziemy dalej konsekwentnie skupiali się na rozwoju produktu i ekspansji szyldów. Marcin natomiast poprowadzi eobuwie.pl i Modivo - biznes z ogromnym potencjałem na przyszłość, w czasie pełnym wyzwań dla branży multibrand e-commerce. Jestem pewien, że pod jego kierownictwem Grupa Modivo wróci do swoich najlepszych rentowności i umocni pozycję lidera sprzedaży online w CEE" - dodał.

Damian Zapłata, pełniący dotychczas rolę prezesa Grupy Modivo, pozostaje jej akcjonariuszem i z tego poziomu będzie dalej wspierał organizację w jej dalszym rozwoju, szczególnie w zakresie funkcjonalności marketplace, podkreślono.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.

(ISBnews)