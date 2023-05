Grupa Azoty poinformowała, że w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła przychody sięgające ponad 3 mld 895 mln zł. W raportowanym okresie strata netto wyniosła 555,3 mln zł.

Oznacza to, że przychody były niższe o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. W pierwszym kwartale 2022 r. przychody Grupy wyniosły ponad 6 mld 827 mln zł. Rok temu Grupa osiągnęła też ponad 882,3 mln zł zysku netto.

Grupa Azoty przekazała, że w pierwszym kwartale 2023 r. strata EBIT wyniosła ponad 596 mln zł. Grupa odnotowała też ujemny wynik EBITDA w wysokości 400,9 mln zł. W analogicznym okresie 2022 r. wskaźnik EBIT wyniósł ponad 1 mld 155 mln zł, a EBITDA - 1 mld 334 mln zł.

"W pierwszym kwartale 2023 roku obserwowano dalsze zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców. Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów. Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla pierwszego kwartału w latach ubiegłych" - wyjaśniono w informacji prasowej.

Grupa dodała, że pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez NFOŚiGW na rzecz spółek Grupy Azoty środki w łącznej wysokości 234 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Zapewniono, że podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia wzrostu rentowności operacyjnej. Nie wykluczono jednak "możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2023 roku". "W przypadku uprawdopodobnienia się ww. scenariusza spółka podejmie stosowne działania wyprzedzające w celu mitygacji zaistniałych ryzyk" - poinformowano.

Azoty przekazały, że pierwszy kwartał br. to okres niższych wyników Grupy i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk. "Do najistotniejszych należały nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi zmaga się cały przemysł chemiczny na Starym Kontynencie. W dużej mierze jest to efekt m.in. importu nawozów i tworzyw spoza UE, gdzie producenci produkują z użyciem tańszych surowców i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej na poziomie takim jak ma to miejsce w przypadku wytwórców na terenie Unii Europejskiej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w cenach poszczególnych produktów" - wskazano.

Dodano, że dodatkowym wyzwaniem w Segmencie Agro jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. "Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od trzeciego kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września" - wskazano w informacji prasowej.

Grupa zapewniła, że mimo wymagającej sytuacji rynkowej, zgodnie z harmonogramem przebiegają ostatnie prace na Polimerach Police. Zgodnie z założeniami inwestycja ma zostać uruchomiona w czerwcu br. co - jak podkreślono - "istotnie wzmocni nasz biznes".

Grupa Azoty w skonsolidowanym raporcie poinformowała, że w Segmencie Agro w pierwszym kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 2 mld 386 mln zł i stanowiły 61,3 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. W porównaniu do pierwszego kwartału 2022 r. poziom przychodów zmniejszył się o 43,4 proc., przy jednoczesnym zmniejszonym udziale segmentu w przychodach ogółem Grupy o 0,5 pp.

W Segmencie Agro odnotowano stratę na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości ponad 236 mln zł oraz ujemny wynik EBITDA. Dodano, że sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 56 proc. łącznej sprzedaży produktów Segmentu Agro.

Odnośnie Segmentu Tworzywa, to w pierwszym kwartale 2023 r. przychody wyniosły 353,4 mln zł i stanowiły 9,1 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Dodano, że wartość przychodów segmentu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszyła się o 44 proc. Na działalności tego segmentu odnotowano stratę na działalności operacyjnej w wysokości 114,9 mln zł oraz ujemny wynik EBITDA. Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 83 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży produktów tego segmentu.

Grupa przekazała, że w pierwszym kwartale br. w Segmencie Chemia przychody ze sprzedaży wyniosły 845,9 mln zł i były niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 52,6 proc. Dodano, że udział Segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów kształtuje się na poziomie 21,7 proc. Na działalności Segmentu Chemia odnotowano stratę na działalności operacyjnej na poziomie 81,7 mln zł oraz ujemny wynik EBITDA. Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 53 proc. sprzedaży ogółem produktów segmentu.

Odnośnie Segmentu Energetyka, to w pierwszym kwartale br. przychody ze sprzedaży wyniosły 226,6 mln zł i stanowiły 5,8 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. Jak poinformowano, przychody segmentu zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 83,7 proc. Wygenerowany wynik EBIT segmentu był ujemny i wyniósł 134,5 mln zł.

Grupa przekazała w raporcie, że w Segmencie Pozostałe w pierwszym kwartale br. przychody wyniosły 82,4 mln zł i wzrosły o 17,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Dodano, że stanowiły one 2,1 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży. Grupa przekazała, że na działalności tego segmentu odnotowano stratę ze sprzedaży, a wygenerowany wynik EBIT był ujemny i wyniósł 28,4 mln zł. (PAP)

autor: Michał Boroń