Produkcja nawozów azotowych Grupy Azoty spadła w maju br. do 140 tys. ton z 271 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 50 tys. ton z 77 tys. ton, a nawozów specjalistycznych spadła do 15 tys. ton z 29 tys. ton.

W segmencie chemia produkcja pigmentów spadła do 1 tys. ton z 3 tys. ton, mocznika spadła do 30 tys. ton ze 140 tys. ton, a produktów OXO - do 12 tys. ton z 15 tys. ton.

Segment tworzywa odnotował spadek produkcji poliamidu do 8 tys. ton z 15 tys. ton.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)