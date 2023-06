Grupa Azoty oficjalnie rozpoczęła produkcję polipropylenu w kompleksie Polimery Police, wybudowanym kosztem ponad 7,2 mld zł.

"To historyczna chwila dla Grupy Azoty oraz polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego. Budowa Polimerów Police zrealizowana została zgodnie z harmonogramem i w założonym budżecie liczącym ponad 7 mld zł" - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podczas oficjalnego otwarcia inwestycji.

Jak podkreślił, uruchomienie produkcji przez Polimery Police oznacza strategiczną dywersyfikację biznesu Grupy Azoty, a Polska dołącza do europejskich liderów produkcji polipropylenu obok Niemiec, Francji i Belgii.

Inwestycja to także 450 nowych miejsc pracy i ponad trzy razy tyle w branżach pokrewnych.

Celem projektu Polimery Police, którego całkowity budżet to ok. 1,8 mld USD, była budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu o wydajności 429 tys. ton oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o wydajności do 437 tys. ton rocznie.

"Mam nadzieję, że to dopiero początek. Nowoczesne technologie obecne w poliolefinach dają możliwości dalszej rozbudowy tego kompleksu" - dodał prezes Zakładów Chemicznych Police i wiceprezes Grupy Azoty Mariusz Grab.

Kompleks Polimery Police obejmuje również morski terminal gazowy - gazoport z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość dostarczania drogą morską propanu i etylenu, czyli surowców niezbędnych do produkcji. Gazoport poszerza ofertę handlową z użyciem transportu morskiego nie tylko dla spółek Grupy Azoty, ale docelowo również dla podmiotów zewnętrznych.

"Teraz wyzwaniem jest przejście do działalności operacyjnej i sprzedanie tej produkcji po marżach satysfakcjonujących właścicieli. Mam wizję, że za parę lat być może trzeba będzie podwoić zdolności tej instalacji" - podsumował prezes Grupy Azoty Polyolefins Andrzej Niewiński.

Kontrakt na realizację inwestycji z koreańskim partnerem Hyundai Engineering Company został podpisany 11 maja 2019 roku, a przekazanie placu budowy generalnemu wykonawcy nastąpiło 7 stycznia 2020 roku. Ostateczne zakończenie wszystkich prac planowane jest na drugą połowę 2023 roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)