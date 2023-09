Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, na mocy których instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami w tym zakresie w czerwcu br., podała spółka.

Efektem porozumień jest zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Warunki porozumień nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu porozumieniach. Grupa Azoty będzie kontynuować dialog z instytucjami finansującymi.

"Zawarte porozumienia to dobra informacja dla Grupy Azoty, która potwierdza, że spółka pozostaje wiarygodnym partnerem dla instytucji finansujących, a wyzwania z którymi się mierzyła nie mają negatywnego wpływu na długoterminowe założenia biznesu. Tak jak prognozowaliśmy we wcześniejszych komunikatach, w III kwartale obserwujemy zwiększony popyt na nawozy Grupy Azoty, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w wynikach finansowych" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie Grupa Azoty podkreśla, że spółka na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

"Porozumienia zostały podpisane z następującymi instytucjami finansującymi, tj.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, Caixabank Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring, ING Commercial Finance Polska, Pekao Faktoring, BNP Paribas Bank Polska, Santander Factoring i Banco Santander, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym" - wymieniono.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW i wchodzi w skład indeksu mWIG40.

