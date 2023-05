Archicom odnotował 17,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 41,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 19,01 mln zł wobec 40,59 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 19,83 mln zł wobec 118,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 83,15 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 149,78 mln zł rok wcześniej.

"Od początku 2023 r. Archicom zawarł we Wrocławiu 258 przedwstępnych umów sprzedaży lokali i umów deweloperskich, w porównaniu do 334 umów zawartych w analogicznym okresie 2022 r. Liczba lokali przekazanych klientom w tym czasie wyniosła 129, w porównaniu do 282 lokali przekazanych w pierwszym kwartale 2022 r." - czytamy w raporcie.

Reklama

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2023 r. wyniosła 1,67 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego, który w najbliższych miesiącach planuje rozpocząć projekty w innych dużych, polskich miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

(ISBnews)