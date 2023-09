Archicom ustalił cenę emisyjną akcji serii D i E na 22 zł, podała spółka. Spółka złoży inwestorom oferty objęcia łącznie 3 892 568 akcji Serii D oraz 6 107 432 akcji serii E.

"Ponadto zarząd spółki informuje, że powziął informację o zakończeniu w dniu 26 września 2023 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu w odniesieniu do sprzedaży przez akcjonariusza sprzedającego [DKR Echo Investment] istniejących akcji zwykłych na okaziciela spółki. W wyniku procesu przyspieszonego budowania księgi popytu akcjonariusz sprzedający ustalił, że:

cena sprzedaży akcji sprzedawanych jest równa cenie emisyjnej i wynosi 22 zł za jedną akcję sprzedawaną,

akcjonariusz sprzedający sprzeda uprawnionym inwestorom 6 107 432 akcji sprzedawanych, przy czym akcjonariusz sprzedający potwierdził intencję objęcia takiej samej liczby akcji serii E, tj. 6 107 432 akcji serii E" - czytamy w komunikacie.

W rezultacie, w wyniku przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji oraz akcje sprzedawane:

10 000 000 akcji spółki (łącznie), w tym 3 892 568 akcji serii D oraz 6 107 432 akcji sprzedawanych zostanie przeznaczonych do objęcia i nabycia przez uprawnionych inwestorów (innych niż Echo lub podmioty zależne Echo),

6 107 432 akcji serii E zostanie przeznaczonych do objęcia przez akcjonariusza sprzedającego.

Archicom 25 września br. zawarł z Echo Investment, DKR Echo Investment jako akcjonariuszem sprzedającym i Biurem Maklerskim PKO BP jako menedżerem oferty umowę plasowania akcji spółki w ramach subskrypcji prywatnej nowo emitowanych akcji serii D i E (do 3 892 568 akcji serii D lub do 6 107 432 akcji imiennych serii E) oraz sprzedaży do 6 107 432 istniejących akcji.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper należący do Echo Investment. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)